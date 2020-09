von Silke Weidmann

Nach dreijähriger Bauzeit, die viel Geld, Schweiß und Nerven gekostet hat, erstrahlt das Gymnasium am Deutenberg in frisch saniertem Glanz und ist bereit für den Unterrichtsstart am kommenden Montag.

Noch stehen die Container, in denen die meisten Klassenräume am Deutenberg vorübergehend untergebracht waren. Nach dreijähriger Bauphase können die Schüler und Lehrer des Gymnasiums nun aus den Übergangsklassenzimmern in das frisch sanierte Gebäude einziehen. Bild: Silke Weidmann

„Von uns aus kann hier das neue Schuljahr starten“, resümiert Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau. Eine größere Einweihungsfeier muss coronabedingt auf sich warten lassen, doch die Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Deutenberg werden am Montagmorgen zum ersten Mal in ihre frisch sanierte Schule gehen.

Die Aula ist das Schmuckstück der Schule. Hier könnten sich die Verantwortlichen in Zukunft auch außerschulische Veranstaltungen, wie etwa Konzerte oder Feste vorstellen. Bürgermeister Detlev Bührer, stellvertretender Schulleiter Michael Schüz, Schulleiter Zoran Josipovic und Amtsleiter Dieter Kleinhans freuen sich darauf. Bild: Silke Weidmann

Ebenfalls zufrieden mit dem Ergebnis zeigt sich Bürgermeister Detlev Bührer und betont, dass die öffentlichen Gelder durchaus mit Bedacht eingesetzt worden seien. Während der Bauphase hatte es immer wieder Unmut über gestiegene Baukosten gegeben. In den Gesamtkosten von über 31 Millionen Euro schlagen allerdings auch der vor drei Jahren errichtete Neubau mit gut vier Millionen und die für die Bauphase als Übergangsquartier notwendigen Container mit fast drei Millionen Euro zu Buche, sodass sich die eigentliche Sanierungssumme auf etwas über 24 Millionen Euro beziffern lässt.

Wir hoffen, dass uns Corona nicht noch einmal schachmatt setzt und freuen uns auf Montag. Schulleiter Zoran Josipovic ist mit seinem Schreibtisch schon an den neuen Arbeitsplatz umgezogen. Ab kommender Woche arbeiten und lernen die Lehrer und Schüler ebenfalls im neu sanierten Schulgebäude. Bild: Silke Weidmann

Dafür ist nun ein Schulgebäude entstanden, bei dem der erhaltenswerte Bestand eine Verbindung mit modernster Technik eingeht. In der ebenfalls sanierten Aula sollen zukünftig auch außerschulische Veranstaltungen stattfinden. Das 1965 errichtete Gebäude steht aufgrund seiner besonderen Bauweise unter Denkmalschutz, was das Sanierungsprojekt an vielen Stellen vor große Herausforderungen gestellt habe, so Dieter Kleinhans. Weil die Fassade des Sichtbetonbaus aus diesem Grund zum Beispiel nicht mit Dämmmaterial verkleidet werden kann oder die Fensterrahmen nicht einfach ausgetauscht werden können, habe man andere technische und optische Lösungen finden müssen. Die Betonstruktur dürfe innen und außen somit „in Würde altern“.

Das neu gestaltete Lehrerzimmer hält knapp 70 moderne Arbeitsplätze für die Lehrerinnen und Lehrer bereit. Bild: Silke Weidmann

Auch bei der Inneneinrichtung habe man so viel wie möglich erhalten: Die Einbauschränke in den Klassenzimmern und Fachräumen etwa sind nur ergänzt worden, die bestehenden werden weiterverwendet. Auch den 50 Jahre alte Linoleumboden hat man überarbeitet und ausgebessert, zum großen Teil aber erhalten können. Um das Gebäude beim Thema Brandschutz auf den neuesten Stand zu bringen, habe man sich für Brandschutzvorhänge entschieden, die im Alltag nicht sichtbar sind, sondern nur im Alarmfall an den entsprechenden Stellen automatisch herunterfahren.

Einige Umzugskartons sind noch in den Fluren und Klassenzimmern zu sehen, auch die Reinigungskräfte werden nochmal beschäftigt sein. Aber die Räume sind schon für den Schulstart bereit. Bild: Silke Weidmann

Schulleiter Zoran Josipovic und sein Stellvertreter Michael Schüz zeigen sich erleichtert über die Fertigstellung pünktlich zum Start des neuen Schuljahrs. Auch die Planung des bevorstehenden Unterrichts unter Pandemiebedingungen seien ihnen durch die baulichen Besonderheiten hier und da erleichtert worden. Die neue raumluftunabhängige Lüftungsanlage sowie die großen, komplett aufdrehbaren Fenster in den Klassenräumen gewährleisten regelmäßigen Luftaustausch.