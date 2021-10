Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Das „Limba“ heißt jetzt „Musikbar crazy“ – Was von Villingens einstiger Kultkneipe übrig bleibt

Ende kommender Woche eröffnet in der Schlösslegasse eine neue Kneipe in den Räumen des ehemaligen Limba. Hits der 60er-, 70er- und 80er-Jahre sollen gespielt werden. Damit ist die Geschichte der einstigen Kultkneipe endgültig besiegelt. Was bleibt und was neu ist: erste Eindrücke in Bildern.