von Roland Dürrhammer

Das Kreisorchester aus Borken im Nordwesten des Landes Nordrhein-Westfalen hatte dazu aufgerufen, einen Text für das Projekt Corona-Lied zu schreiben. Als musikalische Grundlage diente ein eineinhalbminütiger Marsch, den das Orchester mir 160 Musikern in der letzten Probe vor der Pandemie eingespielt hatte. 50 Texte gingen beim Orchester ein. Ingrid Kappeler-Kewes schaffte es zunächst unter die letzten Elf und schließlich wurde ihr Text zum Sieger gekürt. Das Projekt Corona-Lied trägt nun den Titel „Ein Lied, das berührt“.

Solidarität und Mitgefühl gefragt

„Die konkrete Aufgabenstellung hat es mir einfach gemacht und ich habe versucht, die Vorgaben Solidarität, Mitgefühl, Mitmenschlichkeit in den Text, als Erinnerung an die Zeit, einzubinden“, sagt Kappeler-Kewes. Für sie sei es wichtig gewesen, in dem achtzeiligen Text das Wort Corona und Klagen über schwierigen Zeiten zu vermeiden. „In einem Lied möchten keiner hören, wie schwer es ist, sondern es soll Leichtigkeit und Trost vermittelt werden“, sagt die Musiklehrerin und Musikpädagogin, die seit 25 Jahren mit ihrer Familie in Pfaffenweiler wohnt.

Kabarett die große Leidenschaft

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Musikpädagogin ist das Kabarett die große Leidenschaft von Kappeler-Kewes, die mit der Gruppe „Liederspenstigen“ von 1996 bis 2010 am Klavier auf Tour war. Seit 2016 ist Kappeler-Kewes mit feinsinnigen, urkomischen, bissigen und gefühlvollen Songs mit ihrem Solo-Programm „Vorbeischwimmer“ auf den Kleinkunstbühnen zu sehen. Die Musik für ihr eineinhalbstündiges Programm komponiert sie am heimischen Flügel. Die Texte schreibt sie auf der gemütlichen Terrasse, gern morgens, wenn es die Zeit zulässt.

Ehrgeiz hat sie gepackt

Mit dem Gedanken, ein Lied über Corona in ihr Programm mitaufzunehmen, hatte sich Kappeler-Kewes schon auseinandergesetzt, einen Text dazu geschrieben und sie recherchierte im Internet, ob es so etwas nicht schon gab. „Dabei bin ich aus Zufall auf den Aufruf des Kreisorchesters aus Borken gestoßen und der Ehrgeiz hat mich gepackt“, so Kappeler-Kewes.

Hier das Corona-Lied, geschrieben von Ingrid Kappeler-Kewes aus Pfaffenweiler, mit Text und Noten. | Bild: André Baumeister/Ingrid Kappeler-Kewes

Nun Videos mit Lied gesucht

Jetzt ruft das Orchester bundesweit alle Musikbegeisterten auf, den Text zur Melodie einzusingen und mit einem Videoschnitt zurückzusenden. Aus allen Einsendungen wird dann ein Video mit Orchester und möglichst großem Chor zusammengeschnitten. Eine Uraufführung mit dem Kreisorchester Borken soll am 3. Oktober 2021 stattfinden. „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist Schirmherr des Projektes“, so Kappeler-Kewes. Alle Einnahmen aus dem Projekt würden gespendet. Jeder kann mitmachen. Informationen, Text, Noten und Video-Tipps gibt es im Netz unter www.kreisorchester-borken.de.

Kappeler-Kewes hofft ansonsten, im September im Café „Häring“ in Schwenningen wieder mit ihrem Kabarett-Programm auftreten zu können.

Dies findet man unter www.kreisorchester-borken.de