Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Das kleine Wunder zum Jahreswechsel: Spontane Welle der Hilfsbereitschaft für Erdbebenregion in Kroatien

Katastrophe und menschliche Größe liegen oft nah beieinander. So auch in der letzten Woche des alten Jahres, als in Kroatien die Erde bebte und Tod und Zerstörung in die Region Sisak brachte.