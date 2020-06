Vermutlich Betrügern aufgesessen ist ein 33-Jähriger, der am Freitagabend gegen 22 Uhr über eine seriös wirkende Internetseite einen Schädlingsbekämpfungsdienst verständigte. Etwa zwei Stunden nach Verständigung der vermeintlichen Profis kamen laut Polizeiangaben zwei Männer zwischen 20 und 30 Jahren zu seiner Wohnadresse in die Wasenstraße. Sie führten angeblich eine Schädlingsbekämpfung durch und kassierten vom Auftraggeber einen Geldbetrag in bar, bevor sie schnell wieder das Weite suchten. Da dem 33-Jährigen das Auftreten der Männer, die keine Schutzanzüge trugen, seltsam vorkam, begutachtete er das Ergebnis der vermeintlichen Säuberung. Hier musste er feststellen, dass die Betrüger handelsüblichen Rasierschaum als Desinfektionsmittel benutzt hatten. Als der Betrogene die Internetseite erneut aufrufen und sich beschweren wollte, war diese nicht mehr online. Informationen zum Vorgehen der Betrüger und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de.