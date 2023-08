Fachkräftemangel und krankheitsbedingte Ausfälle: die Situation an den Kindertagesstätten bleibt bundesweit angespannt. Das hat auch Auswirkungen auf die Betreuungssituation an den Kindertagesstätten in Villingen-Schwenningen. Wie die Stadt mitteilt, ist hier im kommenden Kita-Jahr mit Einschränkungen bei der Betreuung zu rechnen.

Drei Kindergärten sind besonders betroffen

Insbesondere betroffen sind dabei die Kindertagesstätten Johanna Schwer und Ziegelbach in Villingen sowie die Helene-Mauthe-Kindertagesstätte in Schwenningen. Hier seien die Ämter mit Hochdruck dabei, um ein möglich großes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen zu können.

Im Einzelnen sieht es in den Einrichtungen wie folgt aus:

Kindertagesstätte Helene Mauthe

In der Helene-Mauthe-Kindertagesstätte startet man nach den Sommerferien mit vier Gruppen und einer halben U3-Gruppe. Die Gruppe 1 wird vorübergehend aufgelöst, die Kinder werden in andere Gruppen umverteilt. So kann die aktuell geltende reduzierte Verlängerte-Öffnungszeiten-Betreuung (VÖ) aufrechterhalten werden. Lediglich die Notgruppe für die angemeldeten Kinder der VÖ-Gruppe von 12.30 Uhr bis 13 Uhr kann nicht mehr angeboten werden.

Die Öffnungszeiten im Ganztagsbereich von 7 Uhr bis 16 Uhr bleiben wie gehabt bestehen. Am Freitag muss eine weitere Reduzierung auf 13 Uhr, inklusive des Mittagessens, vorgenommen werden. Diese Reduzierung werde natürlich bei der Gebührenabrechnung berücksichtigt.

Kindertagesstätte Ziegelbach

Bis Dezember dieses Jahres wird in der Kindertagesstätte Ziegelbach die Gruppe 7 vorübergehend geschlossen, die Kinder aus dieser Gruppe erhalten einen Platz in der Gruppe 6. Voraussichtlich ab Januar 2024 will man in der Gruppe 7 mit Neuaufnahmen starten. Geändert werden hier die Öffnungszeiten der Ganztagsbetreuung für die Gruppen 1, 3 und 4. Ab August sind die Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag von 7 Uhr bis 16 Uhr, am Freitag ist von 7 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Diese Reduzierung wird ebenfalls in der Gebührenabrechnung berücksichtigt.

Kindertagesstätte Johanna Schwer

In den zwei Ganztagesgruppen der Kindertagesstätte Johanna Schwer werden die wöchentlichen Öffnungszeiten reduziert. Geöffnet ist hier ab August von Montag bis Donnerstag von 7 Uhr bis 17 Uhr, am Freitag ist von 7 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Die Notgruppe, die freitags von 13 Uhr bis 16 Uhr angeboten wurde, wird aufgrund der mangelnden Nachfrage nicht mehr stattfinden.

In der Gruppe 3 werden die Öffnungszeiten ebenfalls bis auf Weiteres reduziert. Geöffnet ist hier von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr, inklusive eines Mittagessens. Auch hier wird die freitägliche „Notgruppe“ von 13 Uhr bis 16 Uhr nicht mehr angeboten. Die Gruppen 4 und 5 werden in die neue Gruppe 4 zusammengelegt.

Öffnungszeiten reduziert

Die Öffnungszeiten sind hier voraussichtlich bis 31. Oktober auf 30 Stunden reduziert, geöffnet ist somit von 7 Uhr bis 13 Uhr, inklusive Mittagessen. Voraussichtlich ab 1. November können die Öffnungszeiten wieder erweitert werden, sodass die Gruppe dann Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr sowie am Freitag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet hat.

Die Gruppe 6 wird geschlossen, die Kinder aus dieser Gruppe erhalten in anderen Gruppen einen Platz. In den Gruppen 7 und 8 bleiben die bisherigen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 7 Uhr bis 13 Uhr, erhalten. Natürlich werden auch hier die Gebühren in allen Gruppen mit geänderten Öffnungszeiten angepasst.

