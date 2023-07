Sie heißen Superman Crescent 2, Bui Bend oder Extended Brass Monkey. Und alle Figuren beim Pole Dance haben eines gemeinsam: Um sie ausführen zu können, braucht es Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und vor allem enorm viel Kraft.

Layla Stollbert zeigt eine Pole-Figur Video: Göbel, Nathalie

Kraft, um sich waagrecht gestreckt an der Stange zu halten. Kraft, um kopfüber eine Figur auszuführen. Kraft, um nicht aus vier Metern Höhe abzurutschen. Schummeln, das geht hier nicht: Entweder man bleibt oben oder eben nicht.

Mit Kunstturnen fing alles an

Das Pole Dance-Fieber: Es hat Layla Stollbert vor rund sechs Jahren gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen, so dass sie am 25. Juni den Titel Deutsche Meisterin in der Kategorie Elite Junior (15 bis 18 Jahre) erreicht hat.

Erst Hip Hop, dann Pole

Mit fünf Jahren hat sie mit Kunstturnen angefangen, gegen Ende der Grundschulzeit mit Hip Hop-Tanz. „Dann gab es Terminkollisionen und ich bin von Hip Hop auf Pole umgestiegen“, sagt sie. Mit großem Erfolg.

Für jede Figur an der Stange gibt es eine festgelegte Punktzahl und genaue Vorgaben. | Bild: Göbel, Nathalie

Fünf bis sechs Mal pro Woche trainiert die Hoptbühl-Gymnasiastin in der Villinger Tanzschule Gym Dance. Hier hat sie mit Pole Dance Level 1 begonnen und Level 2 mal eben übersprungen. Und hierher hat sie vor wenigen Tagen den Deutschen Meistertitel aus dem dem sächsischen Grimma mitgebracht.

Große Freude in der Tanzschule

„Wir freuen uns riesig“, sagt Cynthia Bull, die gemeinsam mit ihrer Schwester Nina die Tanzschule Gym Dance betreibt. Layla Stollbert ist nach Giovanna Laufer im Jahr 2019 die zweite Pole-Sportlerin aus der Villinger Tanzschule, die den Titel Deutschen Meisterin tragen darf.

Eine strahlende Siegerin: Layla Stollbert mit ihrer Medaille. | Bild: Michael Malina

Mit dem Pole-Sport auf Wettkampfebene hat Layla Stollbert erst vor rund einem Jahr begonnen. Dass sie fast aus dem Stand einen Meistertitel holen würde: „Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt“, sagt sie.

Start in der Kategorie Elite

Zumal die 17-Jährige nicht in der Amateur-Kategorie antreten durfte: Vor Kurzem hat Layla zwei Pole-Kurse von Cynthia Bull übernommen, die schwangerschaftsbedingt als Trainerin pausiert. Und wer andere trainiert, muss in der Elite-Klasse antreten.

Hochleistungsakrobatik an der Stange. Layla Stollbert bei ihrem Auftritt bei der Deutschen Meisterschaft. | Bild: Frank Reimann/lichtschaffen.de

Mit ihrer vierminütigen Choreographie, einer Mischung aus Tango und Gipsy, hat Layla Stollbert in Grimma überzeugt. Trainiert wird die Villingerin von Maya Mircheva aus Osnabrück, die sich schwerpunktmäßig mit der Wettkampfvorbereitung für Pole Dance beschäftigt und deren Tanzschule Mitglied im Deutschen Polesportverband ist.

Training über 600 Kilometer Distanz

„Das könnten wir neben unserer normalen Tanzschularbeit gar nicht leisten“, sagt Cynthia Bull, die ihren Schützling Layla daher an die Osnabrücker Trainerin vermittelt hat.

Training über eine Distanz von gut 600 Kilometern – wie geht das? Mit vielen hin- und hergeschickten Videos einzelner Tanzfiguren, Zoom-Konferenzen, Sprachnachrichten und Telefonaten. „In den Osterferien war ich außerdem drei Tage in Osnabrück“, schildert Layla. Auch in den Sommerferien wird sie nach Niedersachsen fahren, um sich bei Maya Mircheva auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten.

Ohne gut trainierte Armmuskulatur kommt man beim Pole-Sport nicht weit. | Bild: Frank Reimann/lichtschaffen.de

Die WM findet Ende Oktober im polnischen Kielce statt. „Wir mussten erstmal auf der Karte schauen, wo das überhaupt liegt“, sagt Laylas Vater Michael Malina. Der frühere Handballer schätzt die angenehme Wettkampfatmosphäre, die beim Pole-Sport herrsche. „Das kenne ich auch anders. Bei Pole hat man das Gefühl, man ist auf einer großen Party.“

Layla Stollbert in Aktion Video: Göbel, Nathalie

Das mag auch Layla – und sie schätzt den Zusammenhalt: „Beim Pole unterstützt man sich gegenseitig, auch beim Training.“ Das sei in anderen Sportarten nicht unbedingt selbstverständlich. Gerade beim Kunstturnen sei der Konkurrenzdruck der Mannschaften untereinander oft hoch.

Jeder Fehler gibt Punktabzug

Zwar gehört Pole-Dance noch zu den Randsportarten, die Regeln haben es jedoch genau so in sich wie in anderen Disziplinen auch. Für jede Figur gibt es eine festgelegte Punktzahl, die sich nach dem Schwierigkeitsgrad richtet. Die Choreographie muss vorher schriftlich eingereicht werden und die Sportlerinnen und Sportler – es gibt auch Männer – müssen sich daran halten. „Sonst gibt es Punktabzug“, sagt Layla.

Vier Minuten dauert ein Auftritt bei Pole-Meisterschaften. Die Choreografie muss vor dem Wettkampf schriftlich eingereicht werden. | Bild: Frank Reimann/lichtschaffen.de

Gleiches gilt, wenn länger als 40 Sekunden kein Kontakt zur Stange besteht. Beziehungsweise zu den Stangen: Es sind immer zwei, eine feste (Static Pole) und eine bewegliche (Spinning Pole). Während der Performance muss an beiden getanzt werden.

„Pole Dance ist für jeden etwas“

Ein Sport, nur für durchtrainierte Menschen? „Pole Dance ist für jeden etwas“, sagt Layla Stollbert. Ausprobieren lohne sich. „Wenn man nicht auf Wettkampfniveau tanzt, macht man einfach die Figuren, die man schafft und die einem Spaß bringen.“