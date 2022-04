Das Innenhof-Festival geht in die 32. Auflage. Die Veranstaltungsreihe bietet vom 26. August bis 3. September ein buntes Programm mit musikalischen Leckerbissen. Das kündigen die Veranstalter in einer Pressemitteilung an.

Demnach dürfen sich die Besucher auf zahlreiche internationale Bands und Open Air-Kino freuen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause startet das Festival mit neun Veranstaltungen wieder im Innenhof des Villinger Jugend- und Kulturzentrums K3 an der Kalkofenstraße. Veranstalter sind der Folk-Club, das Guckloch-Kino, der Rock-Club, das Jugendhaus K3 und der Caba-Kulturverein in Kooperation mit der Sparkasse.

Vorverkauf Am Samstag, 2. Juli, startet der Vorverkauf wie jedes Jahr an einem Vorverkaufsstand an der Rietstraße vor der Sparkasse. Weitere Tickets gibt es ab 4. Juli in den Sparkassenservicezentren Villingen-Schwenningen und in den Morys Hofbuchhandlungen in Villingen und Donaueschingen. Der Eintritt für die Abendveranstaltungen beträgt 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro, das Kombipaket für alle Veranstaltungen kostet 80 Euro. Einlass Die Abendprogramme beginnen jeweils um 20 Uhr, das Open-Air-Kino ab 21 Uhr, der Einlass in den Hof ist ab 19 Uhr. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Scheuer statt.

Am Freitag, 26. August, gibt die Berliner Band Dota um die Kleingeldprinzessin deutsche Songs aus ihrem neuen Album zum Besten. Die Singer-Songwriterin Dota Kehr wird im Duo mit ihrem Gitarristen auf der Bühne stehen. Sie wäre bereits 2020 Teil des Programms gewesen, das jedoch wegen Corona ausgefallen war. Umso erfreuter ist Veranstalter Richard Hehn, die Band, „die sich von dem üblichen Deutsch-Pop abhebt“, in diesem Jahr präsentieren zu können.

Jessica Born tritt mit Georg Crostewitz auf. | Bild: Veranstalter

Am Samstag, 27. August, bringt die Soul-Blues-Rock-Sängerin Jessica Born mit der Georg-Crostewitz-Band den Innenhof zum Rocken. Die Sängerin mit ihrer unverwechselbar gefühlvollen, eindringlichen Stimme tritt immer wieder mit unterschiedlichen Combos auf. Beim Festival präsentiert sie ihr neues Album, das sie mit Georg Crostewitz aufgenommen hat.

Die Lieder der Leipziger Singer-Songwriterin Karo Lynn sind typisch für das Indie-Folk-Genre. | Bild: Veranstalter

Am Sonntag, 28. August, wird es im Gegensatz zu den vorigen Festivals keine Matinée geben. „Dafür wird die Leipziger Singer-Songwriterin Karo Lynn abends mit ihrer einzigartigen Stimmfarbe die Besucher verzaubern“, heißt es. Die Indie-Folk-Musikerin wird mit Band anreisen und auf dem Festival ihre zweite Platte „Out Grow“ vorstellen.

Am Montag, 29. August, startet das Innenhof-Festival mit der deutsch-niederländischen Band Yenga rockig in die neue Woche. Die Band besteht aus Absolventen der Popakademie Mannheim, die in Amsterdam ansässig sind und mit einer Mischung aus Nu-Jazz, Trip-Rock und Psychedelic-Rock ihre Zuhörer in ihren Bann ziehen.

Bei Jens Heinrich Claassen rostet die Liebe nicht. | Bild: Olli Haas

Am Dienstag, 30. August, bietet der Kabarettist Jens Heinrich Claasen ein ganz anderes Programm: „Ohne Liebe rostet nichts“, heißt es. Der Senkrechtstarter der Comedy-Szene will mit seiner betreuten Comedy jeden zum Lachen bringen.

Großer Auftritt für Aretha Franklin

Am Mittwoch, 31. August, bringt das Festival die Sängerin Aretha Franklin auf die Leinwand. Der Im Open Air-Kino wird „Amazing Grace“ mit der Soul-Legende vorgeführt. „Es passt dieses Jahr besonders gut ins Programm, denn es ist das 50-Jahre-Jubiläum dieser Aufnahmen“, verweist Richard Hehn auf das 50-jährige Bestehen der Doppelstadt. Der Film ist ein Konzertmitschnitt, der im Juli 1972 in Los Angeles zum Zweck einer Live-Plattenaufnahme von Aretha Franklin stattfand. Die Platte wurde die erfolgreichste und meist verkaufte Gospelplatte aller Zeiten. Der Abend verbindet also Kinoerlebnis mit Musikgenuss.

Echter Vollblut-Musiker

Am Donnerstag, 1. September, wird es orientalisch-rockig mit Safkan. Die Band aus Osnabrück wurde vom türkischen Rocksänger Timur Safkan gegründet. Im Deutschen bedeutet Safkan „Vollblut“, was die Leidenschaft des Gründers für die Rockmusik widerspiegeln soll.

Das Projekt Ifriqiyya Electrique mischt Trance-Traditionen mit westlichem Punk, Metal und Techno. | Bild: Renaud de Foville

Am Freitag, 2. September, stehen Ifriqiyya Electrique auf der Bühne im Innenhof. Die international besetzte Band reist eigens für das Festival aus Südfrankreich an. Die fünf Musiker betreiben eine Art Weltmusikprojekt, dessen Performance mehr als ein reines Konzert darstellt. Laut François Cambuzat, Sänger und Gitarrist der Band, gehe es „um einen wilden Prozess der Improvisation und Rekomposition, in dem traditionelle Instrumente mit elektronischen Klangerzeugern und Gitarren kurzgeschlossen werden“. Ihre Musik beschäftigt sich mit Trancemusikformen und ist eine Mischung aus Weltmusik mit afrikanischen Rhythmen gemixt mit Punk, Metal und Techno. „Es wird sicher einer der lauteren Abende beim Innenhof-Festival. Da geht‘s ab!“, fügt Richard Hehn begeistert hinzu.

Finale im Hexenkessel

Am Samstag, 3. September, gibt es zum Abschluss des Festivals noch Balkan-Beats von den Revelling Crooks auf die Ohren. Richard Hehn beschreibt die Musik als Balkansound, einer Mischung aus lateinamerikanischer Revolutionsmusik à la Manu Chao, gemischt mit Balkanbläsern à la Bregović. Die Band hat bereits vor dem Lockdown im Januar 2020 die Scheuer mit ihrem exotischen Mix aus Punk und den unterschiedlichsten Folk-Wurzeln in einen Hexenkessel verwandelt.

Informationen zum Festival gibt es auf www.innenhof-festival.de.