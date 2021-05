Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Das hilft bei Rückenschmerzen vom Home-Office: Trainer zeigt Fitness mit dem Gummiband

Vor wenigen Tagen hat Sportwissenschaftler Andreas Förnbacher aus Villingen dem SÜDKURIER gezeigt, wie man in den drei Street-Workout-Parks in VS kostenlos trainieren kann. Heute stellt er weitere Übungen mit Gummiband vor der Videokamera vor.