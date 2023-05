Die Villinger Messe lockt 2023 wieder zahlreiche Besucher an. Viele Menschen aus der Region – und teilweise weit darüber hinaus – kommen jedes Jahr wieder zum beliebten Frühjahrsmarkt in die Villinger Innenstadt. Aber was macht den Erfolg dieser Villinger Institution aus?

Die Frühjahrsmesse Noch bis zum 21. Mai bieten die Händler in allen vier Hauptstraßen der Villinger Innenstadt ihre Waren an. Ob schlemmen oder einkaufen: Die Auswahl ist groß und lockt Besucher bis aus den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil an.

Domenica Hartmann | Bild: Dominik Zahorka

„Für mich ist das einfach Tradition und ein Stück Heimat“, sagt Domenika Hartmann begeistert. Die Brigachtalerin ist seit ihrer Kindheit sowohl auf der Frühjahrs- als auch auf der Herbstmesse unterwegs: „Ich wohne inzwischen in Trossingen und freue mich jedes Jahr auf die riesige Auswahl der Villinger Märkte“, erklärt sie. Diese Vielseitigkeit und Auswahl mache den besonderen Reiz der Villinger Messe aus und sei in der Region einzigartig.

Pascal Schiele | Bild: Dominik Zahorka

Dieser Meinung ist auch Pascal Schiele, der in Villingen aufgewachsen ist: „Ich finde schön, dass sich die Villinger Messe einfach treu geblieben ist“, meint er. Man finde seit Jahrzehnten dieselben Händler mit ihren bewährten Produkten, die offensichtlich eine gute Qualität hätten um, über diesen langen Zeitraum die Menschen in jedem Jahr wieder in die Villinger Innenstadt zu locken.

Die meisten Händler hätten seit Jahren ihren eigenen Stammplatz auf dem Markt: „Mein Onkel verkauft hier seine Würste, das macht er selten auf anderen Märkten. Das kulinarische Angebot ist auf der Messe einfach unschlagbar und ich genieße es jedes Jahr aufs Neue“, gesteht Schiele.

Martin Mattes | Bild: Dominik Zahorka

„Ich bin aus Spaichingen angereist und habe eben ein Gespräch unter Händlern belauscht“, berichtet Martin Mattes. „Die meinten, es gebe hier viel zu viele Essensstände“, lacht er. Tatsächlich sei das Angebot an Kulinarischem in süßer und deftiger Form ungewöhnlich reichhaltig, wie Mattes feststellt. Ansonsten sehe er aber keinen großen Unterschied zu den Straßenmärkten im Umkreis.

Ramona Krieger | Bild: Dominik Zahorka

Auch Ramona Krieger aus Villingen kommt regelmäßig auf die Villinger Mess: „Es ist einfach mal wieder Leben in der Stadt und da das Ganze direkt vor meiner Haustüre stattfindet, bin ich natürlich dabei“, erzählt sie.

Man entdecke in jedem Jahr etwas Neues für den Haushalt oder sonstige unerwartete Dinge, die dann den Weg in die Einkaufstüte fänden. „Außerdem trifft man hier als Villinger immer alte Bekannte“, meint Krieger.

Ulrike Bames | Bild: Dominik Zahorka

Auch Ulrika Bames aus Bad Dürrheim schätzt die riesige Auswahl der Messe: „Ich komme regelmäßig und decke mich mit Gegenständen für den Haushalt ein, die man in den Geschäften oft nicht auf Anhieb findet oder die bestellt werden müssen“, erklärt Bames. Schon aus diesem Grund lohne ein Besuch auf dem Frühlings- und Herbstmarkt in Villingen immer.