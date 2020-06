Es ist wieder ein Stück mehr Normalität: Ab dem kommenden Montag, 15. Juni, sind die zentralen Informations- und Annahmestellen des Finanzamts Villingen-Schwenningen in Villingen-Schwenningen und in Donaueschingen für die Bürger zu den normalen Öffnungszeiten wieder geöffnet.

Vorab Termin vereinbaren

Doch ganz wie zuvor wird es auch hier nicht sein. Zum Schutz der Bürger sowie der Mitarbeiter hat das Finanzamt ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt. Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. Die gebotenen Abstandsregelungen sowie Hygienevorschriften sind einzuhalten, heißt es.

Warteschlangen sollen weitestgehend vermieden werden. Deshalb werden Bürger gebeten, unter kurzer Benennung ihres Anliegens telefonisch einen persönlichen Besprechungstermin zu vereinbaren. Für diese Termine sind die Sprechzeiten am Dienstag, Mittwoch und Freitag reserviert, so dass an diesen Tagen eine Vorsprache ausschließlich mit Termin möglich ist. Termine für das Hauptamt in Villingen-Schwenningen können unter der Telefonnummer 07721/923-295 und für die Außenstelle Donaueschingen unter der Telefonnummer 07721/923-790 während der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Sieben Tage rund um die Uhr

In vielen Fällen ist ein persönliches Erscheinen und die persönliche Abgabe von Steuererklärungen jedoch nicht erforderlich: Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürger den Steuerchatbot der baden-württembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung nehmen, heißt es von Seiten der Behörde. Der Chatbot steht an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Den virtuellen Steuerassistenten erreichen die Bürger über den Link auf der Homepage des Finanzamts oder direkt unter steuerchatbot.digital-bw.de. Steuererklärungsvordrucke können einfach und bequem zum Download unter www.formulare-bfinv.de abgerufen werden, heißt es weiter. Da Steuererklärungen grundsätzlich auch bei persönlicher Abgabe nicht durchgesehen sondern nur entgegen genommen werden können, ergeb sich aus der persönlichen Abgabe grundsätzlich kein Vorteil.

Es geht auch elektronisch

Das Finanzamt empfiehlt generell die elektronische Abgabe der Steuererklärung mittels der Steuersoftware Elster. Hierbei lässt sich auch die vorausgefüllte (Einkommen)-Steuererklärung nutzen. Mit diesem kostenlosen Serviceangebot der Steuerverwaltung können die beim Finanzamt gespeicherten Daten nicht nur abgerufen, sondern auch gleich in die Einkommensteuerklärung übernommen werden. Abrufbar sind insbesondere die vom Arbeitgeber übermittelten Lohndaten, die Rentenbezugsmitteilungen, die Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen und die Beiträge zu Riester- oder Rürup-Versicherungen. Die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für Steuererklärungen 2019 ist der 31. Juli 2020.

Kurz-Kurs in zwei Minuten

Außerdem hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Erklärvideos im Einsatz. Kurz und prägnant wird jeweils in rund zwei Minuten dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht den Bürgern jeweils bietet. Der Link zu den Erklärvideos findet sich im Internet auf der Startseite der Oberfinanzdirektion Karlsruhe und dem Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg.