Ein Ukrainischer Künstler spielt sich beim Abschlusskonzert von „Jazzin‘ the Black Forest“ in die Herzen seines Publikums. Warum der Veranstalter zufrieden ist, auch wenn er sich mehr Zuschauer gewünscht hätte.

„Ich war jetzt vier Wochen in Amerika und spreche nur noch ein wenig deutsch“, begrüßte Vadim Neselovskyi sein Publikum. Es war ein Scherz, denn anschließend erzählte er in Villingen fließend und in nahezu akzentfreiem Deutsch von seiner