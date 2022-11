Am Mittwoch entscheidet der Gemeinderat von Villingen-Schwenningen über die Zukunft des städtischen Jugendamts. Wenn die Vorzeichen nicht trügen, wird der Rat beschließen, die gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe an den Landkreis abzugeben. Die Stadt sei nicht mehr in der Lage, die gesetzlichen Aufgaben in den nächsten Jahren durchzuführen, hieß es zuletzt seitens der Verwaltung.

Dass es soweit kommen konnte, kreidet die FDP-Fraktion im Vorfeld der Gemeinderatsentscheidung Oberbürgermeister Jürgen Roth an. In diesem Zusammenhang erneuern die Liberalen ihre Forderung, die Stelle eines „Bildungsbürgermeisters“ bei der Verwaltung zu schaffen, um dem Bereich einen adäquaten Stellenwert zu verschaffen. In der FDP-Stellungnahme heißt es untere anderem.

Stadtrat Frank Bonath will einen Bildungsbürgermeister in VS, um diese Aufgaben zu verbessern. | Bild: DieHagens.com

„Die FDP Fraktion fordert erneut einen weiteren Beigeordneten für den Bereich Bildung, Jugend und Soziales.“ Sowie bereits 2018 gehe es den Liberalen darum, den Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein starkes politisches Gewicht zu geben. Dass dies 2018 wichtig und richtig gewesen wäre, zeige jetzt die Diskussion um das Jugendamt.

Aber auch der Prozess des Schulentwicklungsplanes oder die Vorgehensweise bei den Hallengebühren, welche diese Woche Mittwoch erneut auf der Agenda des Gemeinderates stehen, seien offensichtlich Beispiele dafür, dass diese Thematik immer noch aktuell ist und ein Bildungsbürgermeister wichtig für die Stadt sei.

Dies hatte die FDP bereits im Oktober 2018 beantragt. Den Liberalen ging es damals um eine strategische Weichenstellung für die Stadt. Ein weiterer politischer Bürgermeister hätte „die obere Managementebene der Stadt gestärkt“, betont der FDP-Fraktionsvorsitzende Frank Bonath heute.

OB Jürgen Roth habe diesen Bereich jedoch lieber eigenhändig führen wollen und ließ als neuer Oberbürgermeister den Antrag der Liberalen nicht einmal beraten. „Nach vier Jahren sehen wir, dies war ein Fehler“, stellt Bonath rückblickend fest. Dass die Verwaltung heute das Jugendamt an den Kreis abgeben möchte, seit „ein strategischer Fehler“.

Steht in Sachen Jugendamt unter Beschuss: Oberbürgermeister Jürgen Roth. | Bild: Trippl, Norbert

Dass das Hauptargument für die Abgabe der organisatorische und strukturelle Zustand des Jugendamtes ist, sei beispielhaft „für die Führungskultur des Oberbürgermeisters“. FDP-Stadträtin Kathrin Piazollo stellt dazu fest: „Der Zustand des Jugendamtes ist nicht über Nacht entstanden. Der erfahrene Oberbürgermeister Roth hätte die Entwicklung dieses Amtes in den letzten vier Jahren erkennen müssen und dem Hauptorgan Gemeinderat rechtzeitig Lösungsmöglichkeiten und alternative Handlungsoptionen aufzeigen müssen.“

Stadträtin Kathrin Piazolo gibt dem Oberbürgermeister die Verantwortung für das Desaster ums Jugendamt. | Bild: www.jenshagen.info

Entweder habe Roth die Lage in seinem Amt nicht bemerkt, dann beweise dies, dass er als OB dem Führungsanspruch des Oberzentrums nicht gerecht werde, oder er habe dies zwar gesehen, aber bewusst abgewartet, bis die Situation so eskaliert, dass er dem Hauptorgan Gemeinderat nur noch alternativlos die Abgabe vorschlagen kann.

„Blamage für unsere Stadt“

„Wir müssen unsere Entscheidung jetzt mehr denn je daran ausrichten, was für Kinder in Villingen-Schwenningen in schwieriger Lage zukünftig besser ist und nicht darüber, wie wir kurzfristig ein Verwaltungsorganisationsproblem lösen. Als Oberzentrum darf es für uns keine Frage sein, dass wir Verwaltungsorganisationsprobleme selbst lösen können. Wenn dies nicht möglich ist, ist das mehr als eine Blamage für unsere Stadt“, stellt die FDP-Fraktion im Gemeinderat fest. Sie will das Jugendamt bei der Stadt behalten und einen Bildungsbürgermeister installieren.

Die öffentliche Gemeinderatsitzung beginnt am Mittwoch, 16. November, in der Neckarhalle in Schwenningen um 16 Uhr.