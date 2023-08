Karin Kohl bedankt sich in diesen Tagen erneut, auch im Namen der von der Flut betroffenen Familien im Ahrtal, für die anhaltende Unterstützung ihrer bisherigen Sachspenden-Aktionen. Immer wieder höre sie bei ihren Fahrten, dass viele Leute gar nicht mehr wüssten, was sich hier vor zwei Jahren zugetragen hat. Die Betroffenen würden immer noch mit den Folgen der Katastrophe kämpfen, die Kraft lasse bei vielen nach. Während in Ahrweiler schon vieles wieder aufgebaut sei, sehe es in Bad Neuenahr und an der Ahr entlang noch schlimm aus, weiß Karin Kohl aus vielen Begegnungen und Gesprächen. Auch erhält sie viele E-Mails von Betroffenen, die auch berichten, wie schleppend zum Teil die Auszahlung von Hilfsgeldern laufe. Man müsse mit allen Rechnungen in Vorleistung gehen.

Viele Menschen würden noch immer im Rohbau leben, haben keine Küche, müssen aber im unfertigen Haus wohnen, weil sie sich keine zusätzliche Miete leisten können, schildert Karin Kohl ihre Eindrücke. Klar ist: Die Menschen im Ahrtal seien nach wie vor für jede Spende dankbar.

In Hönningen sei die Renovierung des Jugendraumes bis Ende August abgeschlossen. Erst danach können neue Brettspiele und Kleinmöbel angenommen werden. Es werden weiterhin für das Bauen und Renovieren geeignete Werkzeuge und elektrische Geräte (Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Akkuschrauber) sowie elektrische Haushalts-Geräte gesucht, außerdem auch Notebooks sowie Handys (die für Schulkinder geeignet sind) und Schulbedarf (neuwertig zum Beispiel für Schultüten bei der Einschulung am 1. September) beziehungsweise Mal- und Bastelsachen für Kinder und Jugendliche. Da Karin Kohl mit dortigen Kinder- und Jugendgruppen eine Kunst-Aktion „Geflutete Herzen“ veranstalten möchte, braucht sie vor allem Verbrauchsmaterial wie Abtönfarben und Fingerfarben oder Bastelsets. Gerne nimmt sie auch gebrauchte Restbestände von Acrylfarben, die müssen aber noch gut sein und mindestens eine Füllmenge von 50 Prozent haben.

Am meisten freuen sich viele Familien aber über einen Gutschein für Bauhaus, Aldi oder Lidl, so Karin Kohl, um das so eingesparte Geld dann für die notwendigen Anschaffungen zu nutzen. Auch wenn es kleinere Beträge wären, gerade für Kinder, die ab September wieder neues Schulmaterial brauchen, sind Gutscheine gut geeignet. Karin Kohl überlegt sogar, ob es nicht möglich sei, gerade alleinerziehenden Müttern auch einen Kurzurlaub im Schwarzwald zu ermöglichen, um einmal durchschnaufen zu können. Aber auch hierfür müssten entsprechende Spenden eingehen.

Sachspenden-Angebote können bis Samstag, 18. August, angeboten werden unter swbahrtal@mail.de, Karin Kohl vereinbart dann individuelle Abgabetermine. Auch für Tank-Gutscheine wäre Karin Kohl dankbar. Sachspenden können in terminlicher Absprache am Sonntag, 19. August, abgegeben werden. Die Fahrt wird sehr wahrscheinlich am Montag, 20. August stattfinden. Die Sachen werden direkt nach Hönningen/Liers sowie Kreuzberg-Altenahr, alles kleine Gemeinden im mittleren Ahrtal, gebracht. Was dort nicht gebraucht wird, kommt ins Versorgungszentrum in Heimersheim, da es dort in Containerm noch Platz gibt.