Es ist kein leichtes Unterfangen, mit Angelika Rieger und Luzia Schwarz im Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes ein Gespräch zu führen. Immer wieder streifen ihre Blicke die Kunden. „Wir kommen gleich.“ Immer mehr Menschen drängen sich in den Laden. „Da will jemand helfen“, ruft eine Kollegin. Helfen, die vielen gespendeten Kleider zu sortieren.

„Das ist nicht voll“, sagt Rieger. „Das ist unsere normale Kundschaft.“ Sie sagt das, weil sich seitdem Ukraine-Krieg etwas verändert hat. Weil sie den Kleiderladen seitdem dienstags speziell für Geflüchtete öffnen – und weil er seitdem aus allen Nähten platzt.

In den drei Stunden, von 15 bis 18 Uhr, die sie offen haben, kommen inzwischen rund 40 bis 50 Ukrainer. „Und ein Dutzend davon muss oft lange vor der Tür warten, oft bis zu einer Stunde, weil es hier drin schon gequetscht voll ist“, sagt Rieger. Und wünscht sich deshalb: Weitere, größere Räume, irgendwo außerhalb des eigentlichen Kleiderladens. „Das würde vieles entzerren“, sagt ihre Kollegin Luzia Schwarz.

Die Arbeit bringt die Ehrenamtlichen an ihre Grenzen

Dabei ist die Ladengröße an sich gar nicht das Hauptproblem: Es ist der Andrang, der die Ehrenamtlichen – auch körperlich – an ihre Belastungsgrenzen bringt. Denn: Ist der Dienstag einmal vorbei, seien auch Regale und Verkaufsstände leer.

„Es ist völlig in Ordnung, dass die Ukrainer viel mitnehmen. Sie haben ja nichts. Und natürlich bekommen sie die Klamotten kostenlos“, sagt Rieger.

Doch: Dann gehe die Arbeit erst richtig los. Um zu gewährleisten, dass „die eigentliche Kundschaft“ am nächsten Öffnungstag, am Donnerstag, noch Kleider vorfindet, dass sie nicht wegen leerer Regale fortbleibt – was nicht nur dem Grundgedanken des Kleiderladens widerspreche, sondern auch wirtschaftlich schwer wiege: „Wir müssen auch was verdienen“, sagt Rieger.

So kann man helfen Wer sich ehrenamtlich im Kleiderladen engagieren möchte, kann sich an die Geschäftsstelle des DRK Ortsvereins unter Telefon 07721/84580 wenden.

Miete und Strom müssten bezahlt werden – um all das zu gewährleisten, füllt sie den Laden dienstagabends und mittwochs fast in Eigenregie wieder auf.

Fast 60 Stunden Mehrarbeit trotz Ruhestand

Vergangenen Monat kam sie so auf fast 60 Stunden des Auffüllens, an manchen Tagen hat sie zehn Stunden am Stück geschafft. Und das, obwohl Rieger, 60 Jahre alt, längst im Ruhestand ist.

Obwohl sie trotz Rente noch einen Nebenjob hat und auf 450-Euro Basis jeden Abend von fünf bis acht Medikamente ausfährt. Weil sie das Geld braucht. Die Arbeit im Kleiderladen kostet sie inzwischen Nerven und Energie.

„Ich mache das gerne“, sagt sie. „Aber es ist echt viel.“ Unterstützung sucht sie eigentlich mehr als händeringend. Eigentlich. „Weil es schon jemand sein müsste, auf den man zählen kann. Der längerfristig bleibt.“ Nicht, wie so viele Hilfen, die einmal kamen und dann nie wieder.

Der Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes in der Villinger Bickenstraße an einem ruhigen Tag. Teilweise müssen die Kundenlange vor der Tür warten. | Bild: Daniela Biehl

„An dem Laden hängt schon unser Herzblut“, sagt Schwarz. Seit fast zehn Jahren, im Grunde seit es ihn gibt, arbeiten beide Frauen dort mit. Weil sie etwas Sinnvolles machen, weil sie im Kleinen helfen wollten. Und weil die Klamotten im Laden jenen zugute kommen, die knapp bei Kasse sind.

Dolmetscherin gesucht

„So viel Herzblut müssen die Helfer auch haben“, sagen beide. Und schauen auf gut ein Dutzend Kisten mit gespendeter Kleidung. „Da wartet noch viel Arbeit auf uns“, sagt Rieger. Und will schon wieder loslegen, da fällt ihr noch ein: „Eigentlich bräuchten wir auch eine Dolmetscherin.“ Denn: Jene Dolmetscherin, die momentan für die Ukrainer übersetze, werde aus beruflichen Gründen bald gar nicht mehr da sein.