Nach dieser Veranstaltung haben sich Feinschmecker die Finger geleckt. Das Streetfood-Festival auf dem Muslenplatz in Schwenningen war ein kulinarisches Fest für den Gaumen.

Viele Düfte zogen von Freitagnachmittag bis Sonntagabend über den Schwenninger Muslenplatz. Mal herzhaft-würzig, mal geheimnisvoll orientalisch, mal lieblich-süß. Die Köche schwitzten an den Grills und Fritteusen, den Besuchern lief angesichts der internationalen Köstlichkeiten das Wasser im Mund zusammen. Italienische Pasta im Käselaib, koreanische Würstchen im Teigmantel, mexikanische Burritos, frittierte Zwiebel im Ganzen oder ungarische Langos – die Vielfalt war groß. Und die Gastgeber in den Food Trucks erwiesen sich als kreative Kochkünstler.

Eines brauchten die hungrigen Besucher auf jeden Fall, ehe sie die Spezialitäten, die an zehn Food-Ständen frisch zubereitet wurden, nämlich Geduld. Die Warteschlangen vor den jeweiligen Ständen waren lang. Die Gäste nahmen es gelassen, weil sie wussten, dass jedes Gericht frisch vor ihren Augen zubereitet wurde und jeder Kunde sein Essen individuell zusammenstellen konnte. Welche Panade, welche Soße, welches Topping, die Kunden hatten die Qual der Wahl. Auch in Bezug, welche der internationalen Köstlichkeiten sie zuerst probieren sollten.

Sich dabei auf nur ein Angebot festzulegen fiel schwer. Manche Besucher hatten deshalb eine regelrechte Strategie entwickelt. „Ich habe heute den ganzen Tag nichts gegessen, damit ich viel Hunger habe und so viel wie möglich probieren kann“, sagte Edvard Slacki, der sich mit seinem Kumpel Marco Duffner aus St. Georgen durch das Angebot probierte.

Für Friedlinde Kohlermann, die mit Tochter Barbara auf kulinarische Entdeckungsreise ging, war es das erste Mal, dass sie Streetfood genoss. „Schmeckt echt lecker, die Location ist schön und stimmungsvoll“, sagte sie. Mit einer großen Vielfalt eingedeckt haben sich Stefan und Tina Imre aus Bad Dürrheim und Jochen Deutschle und Katrin Langer aus Schwenningen. „Endlich ist mal in Schwenningen etwas los. Es schmeckt sehr gut“, sagen sie zwischen zwei Bissen.

Dass das Streetfood-Festival in Schwenningen so beliebt ist, hätten nicht alle Anbieter so erwartet. „Ich bin überrascht, wie gut das ankommt“, sagte Keywan Ezadian mit seinem Corean Corn Dog, einem Würstchen und Mozarella-Stick in einem Backteig ausgebacken und mit verschiedenen Soßen. Er kam aus Hamburg und war erstaunt über die unendlich lange Warteschlange, die während der drei Tage nicht kürzer zu werden schien.