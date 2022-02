Für die Freunde der Villinger Fasnet, insbesondere für jene leidenschaftlichen, denen die närrischen Tage als die schönsten im Jahreszyklus gelten, ist die Vorfastnachtszeit bei allem freudigen Gribbeln stets auch ein wenig stille Leidenszeit. Denn die alte Zähringerstadt geizt traditionell damit, sein närrisches Volk frühzeitig mental auf die bacchantischen Tage einzustimmen.

Mit närrischem Neid und innerem Weh erträgt es so mancher Hästräger nur schwer, dass in zahlreichen Dörfern und Städten im Umland längst die Straßen närrisch herausgeputzt sind, während sich das ansonsten so funkelnde Narrennest Villingen bis kurz vor die Fasnet seltsam spröde oder schmucklos gibt.

Hintergrund dieser schwer verständlichen Abstinenz ist die seit langem exerzierte rigide Schonung der „Fasnetsfähnele“, wie die Villinger ihren Fastnachtsschmuck nennen, mit dem sie jährlich die Innenstadt dekorieren. Denn je länger die Fähnchen hängen, desto mehr müssen erneuert werden. Ein mühseliges Geschäft, von dem Karin Huy von der Historischen Narrozunft als Fähnele-Verantwortliche ein Lied zu singen weiß. Nach jeder Fasnet gilt es, die 6600 Stofflappen zu trocknen, viele zu erneuern und alle zu bügeln.

Dieses Jahr aber ist alles anders. Bereits am vergangenen Wochenende – und damit zwei Wochen früher als sonst – haben Männer der Feuerwehr den närrischen Schmuck über den Straßen der Innenstadt aufgehängt: Die „Fasnetfähnele“ in den strahlenden Stadtfarben weiß-blau.

Ein langer Wunsch bricht sich Bahn

Der Wunsch, endlich mit den anderen Narrennestern gleichzuziehen, und die närrische Vorfreude zu reizen, ist einfach zu übermächtig geworden. Eigentlich sollte es letztes Jahr schon so weit sein. Dann kam Corona. Jetzt aber ist es soweit: Die „Fähnele“ werden, sehr zur Erbauung der Fastnachsfreunde, zur Session 2022 fast doppelt so lange im Städtle flattern wie bisher. Was für ein Novum.

Einer, den diese Aussicht völlig begeistert, ist Anselm Säger, der Zunftmeister der Historischen Narrozunft. Er hat sich schon lange dafür stark gemacht. Ganz einfach, weil das weiß-blaue Gewimpel ein herrliches Bild bietet für Einheimische und Touristen, und jedes Narrenherz höher schlagen lässt. „Die fünfte Jahreszeit ist die schönste Jahreszeit in Villingen“, sagt der Zunftmeister in vollem Ernst. Und das, meint er, sollte man auch entsprechend zeigen.

Ein dicker Dank an die Feuerwehr

Ohne den Einsatz der örtlichen Feuerwehrleute wäre das Ganze aber nicht möglich gewesen. Mehrere ehrenamtliche Helfer haben am vergangenen Wochenende ihre Freizeit geopfert, um die Fahnen quer über die Innestadtstraßen zu fixieren. Dass die Niedere Straße dieses Mal nur spärlich beflaggt ist, liegt an den Baukränen, die dort im Wege stehen. „Unser ganz großes Lob und unser Dank gilt der Feuerwehr, die diese besondere Aktion durchgeführt hat“, unterstreich der Zunftmeister der Historischen Narrozunft, wohlwissend, welches Engagement und welcher Einsatz dahinter steht.

Ein Modell für die Zukunft

Säger geht davon aus, dass die Fähnchen-Aktion keine Eintagsfliege bleiben wird, sondern das Städtle künftig jedes Jahr vier Wochen lang närrisch dekoriert wird. Weiterer Abstimmungsgespräche, sagt er, seien aber noch nötig.

Eine bittere Ironie des Schicksals scheint es aber zu sein, dass das Narrennest Villingen ausgerechnet in einem Jahr den Fahnenkult ausweitet, in dem die hartnäckige Pandemie das Brauchtum ein weiteres Mal nachhaltig stört. Es wurden ja schon alle Fasnetsbälle und die großen Umzüge wegen Corona abgesagt. Doch die Freude von Zunftmeister Säger kann dies nur begrenzt trüben. „Wir haben zwar keine Umzüge in diesem Jahr“, sagt er, „aber ich bin mir sicher, am Fasnetmentig wird im Städtle die Hölle los sein.“

„Eine wilde Fasnet wie früher“

Zwar gebe es keine organisierten Massenveranstaltungen, aber die Narren dürfen ins Häs und – unter Wahrung der Abstandsregeln – durch die Stadt ziehen. „Das wird eine Fasnet im alten Stil, eine wilde, nicht organisierte Fastnacht wie früher“, vermutet der Zunftmeister.

Säger ist überzeugt, dass viele Narren individuell losziehen werden, und das ganz legal. Aufgrund der nun eingeleiteten Corona-Lockerungen, sagt er, sei über die „hohen Tage“ wieder viel möglich, auch Treffen im privaten Bereich ohne Personenbegrenzungen. Insofern ist närrische Vorfreude unter dem flatternden Baldachin der weiß-blauen Fastnachts-Fähnchen durchaus erlaubt.