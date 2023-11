50 Jahre alt wäre der Fanfarenzug Roter Adler Villingen in diesem Jahr geworden. Die Veteranen-Musiker von damals trafen sich jetzt zur Wiedersehensfeier.

„Wann trefft ihr euch eigentlich mal wieder?“, wurden die Ehemaligen immer wieder von Freunden des im Jahre 2000 aufgelösten Vereins gefragt. Im Jubiläumsjahr ergriff der damalige Vereinsgründer Siegfried Preiser mit einem kleinen Organisationsteam die Initiative, um die Vereinsmitglieder wieder zusammenzubringen. Es war keine leichte Aufgabe, an Kontaktdaten zu kommen, hatten sich viele doch aus den Augen verloren und waren bedingt durch Ausbildung, Beruf und Familie im süddeutschen Raum verteilt.

Aber die Recherche hatte sich gelohnt: Das Lokal der Katzenmusik, die „Hoorige Katz“ am Romäusturm, füllte sich schnell. Der Wiedererkennungswert war groß, auch wenn alle älter geworden sind. Immerhin 28 der ehemals Aktiven, auch mit Lebenspartnern, waren nach Villingen gekommen.

Es verging schon einige Zeit, ehe der offizielle Teil beginnen konnte. Die Eröffnungsfanfare schmetterten Siegfried Preiser sowie Thomas und Sabine Deuser. Auch Alt-Tambourmajor und Vereinsgründer Siegfried Preiser zeigte sich angenehm überrascht über die große Zahl der Anwesenden und ehemaligen Aktiven: Das seien so viele wie einst beim Fanfarenzug bei den Auftritten dabei waren.

Willi Zimmermann führte dann im Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Vereins. Höhepunkte waren unter anderem der Auftritt in der Partnerstadt Savona, erstmals in der Parade-Uniform, und die Landsknecht-Treffen in Laiz. Er erinnerte an die freundschaftliche Verbundenheit mit dem Musik- und Majorettencorps sowie daran, dass die Guggemusik Hättä Lila ein direkter Spross der beiden Vereine ist. Willi Zimmermann bedankte sich beim nicht anwesenden Gerhard Beha für sein Engagement als musikalischer Leiter und Vorsitzender.

Die visuelle Präsentation einer Auswahl von Fotos wurde von Siegfried Preiser moderiert. Souvenirs wurden verteilt , etwa Wein-Probiergläser aus der Zeit des zehnjährigen Bestehens und Plaketten für langjährige aktive Mitgliedschaft.