Diesen Termin sollten sich die Freunde der Villinger Fastnacht vormerken. Am Samstag, 25. November, beginnt der Verkauf des neuen Buches über die „Spittelsänger“.

In diesem Buch hat der letzte noch lebende Akteur der legendären Villinger Sangesgruppe, Albert „Benne“ Sauter, seine Erinnerungen, ergänzt um vielerlei Archivmaterial, zu Papier gebracht und damit der Ur-Villinger Kultband ein schriftliches Denkmal gesetzt.

Benne Sauter signiert

Verkauft wird das Buch ausschließlich im Modegeschäft „Heimathafen“ in der Oberen Straße 2 in Villingen. Zum Verkaufsstart am Samstag während der Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr hat sich das Produktionsteam des Buches etwas Besonderes einfallen lassen. Am Vormittag werden die Musiker und Kneipenfastnacher Carsten und Eric Dörr den Buchverkauf mit den ewig jungen Spttelsänger-Liedern musikalisch umrahmen. Benne Sauter wird die verkauften Bücher bei Bedarf persönlich signieren. Und natürlich gibt es auch was zu trinken.

So sieht der Buchdeckel des Spittelsänger-Buches aus, das am Samstag in den Verkaufsstart geht. | Bild: Druckerei Leute

„Ein Leben für die Musik“

Das Buch mit dem Titel „D‘ Villinger Spittelsänger – ein Leben für die Musik – mit Erinnerungen von Benne Sauter“, erscheint in einer Auflage von 1000 Exemplaren. Es kann in den nächsten Wochen weiterhin im Modegeschäft „Heimathafen“ in der Oberen Straße 2 gekauft werden. Zum Buch gehört auch eine CD mit den bekanntesten 16 Liedern der Spittelsänger, die jetzt noch einmal neu aufgenommen und produziert wurde.

Wie berichtet, stecken in dem Buch dreieinhalb Jahre Arbeit von Benne Sauter, seinen Söhnen Michael und Christoph, Dirk Leute von der heimischen Druckerei Leute, sowie von Chris Münch, einem Freund der Familie Sauter, der die neue CD produziert hat.

Ein Stück volkstümlicher Heimatgeschichte

Groß geworden sind die Spittelsänger vor allem durch ihre Auftritte bei der Villinger Fastnacht. Zahlreiche Veröffentlichungen in der Presse, ein umfangreiches Archiv von Spittelsänger Werner Hirt und nicht zuletzt die Erinnerungen von Benne Sauter halfen den Machern des Buches, die Geschichte der lokalen Kultband – und damit ein Stück fröhlicher Heimatgeschichte – festzuhalten.

Albert Benne Sauter ist der letzte noch Lebende der Villinger Spittelsänger. | Bild: Marga Schubert

Viele Ereignisse, Anekdoten und Hintergründiges wurden auf 110 reichlich mit Fotos illustrierten Seiten aus fünf Jahrzehnten zusammengetragen, in denen die Spittelsänger über 1000 Auftritte absolvierten.

Soviel kostet das Buch

Der Verkaufspreis liegt bei 29,90 Euro. Der Reinerlös aus dem Verkauf wird, so wie es die Spittelsänger immer gehalten haben, traditionell für einen guten Zweck gespendet.