Die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis stagnieren über die Feiertage. Dies kann auch an der Verarbeitungsgeschwindigkeit in den Laboren liegen.

Am Ostersonntag, 12. April wurden laut dem Landratsamt 154 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bei 371, die genesenen Fälle sowie vier Todesfälle sind hierin enthalten. Am Vortag waren es 370 Fälle insgesamt.



In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Karsamstag, 11. April 18 Patienten behandelt, von 17 Personen wurde ein Abstrich genommen und ein Patient wurde an das Schwarzwald-Baar Klinikum überwiesen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Villingen-Schwenningen: 148 (davon 65 Personen genesen)

Donaueschingen: 34 (davon 19 Personen genesen)

Bad Dürrheim: 17 (davon 7 Personen genesen)

Blumberg: 43 (davon 25 Personen genesen)

Bräunlingen: 6 (davon 3 Personen genesen)

Brigachtal: 4 (davon 2 Person genesen)

Dauchingen: 8 (davon 2 Personen genesen)

Furtwangen: 12 (davon 6 Personen genesen)

Hüfingen: 20 (davon 9 Personen genesen)

Königsfeld: 13 (davon 6 Personen genesen)

Mönchweiler: 1

Niedereschach: 24 (davon 2 Person genesen)

Schönwald: 2

Schonach: 4

St. Georgen: 27 (davon 4 Personen genesen)

Triberg: 4 (davon 3 Personen genesen)

Tuningen: 3 (davon 1 Person genesen)

Vöhrenbach: 1

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts.