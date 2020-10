Die Feuerwehren in Villingen, Schwenningen und den Stadtteilen sind gut aufgestellt, sagt Kommandant Markus Megerle. Aber bleibt das auch so? Welchen Einfluss hat die Coronakrise? Und wie ist es um die Jugendfeuerwehr bestellt?

439 aktive Feuerwehrkräfte gibt es in Villingen, Schwenningen und den Stadtteilen. Bis auf den Kommandanten und seinen Stellvertreter sind alle ehrenamtlich tätig. Ist das ausreichend? Wie ist die Feuerwehr in VS für die Zukunft aufgestellt? Und