Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Landkreis Schwarzwald-Baar mit. Am 2. September wurden 578 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 2 Fälle zum Vortag).

Die Zahl der bestätigten Fälle liegt aktuell bei 645 (+ 5 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 33 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19-Infizierten bei 34 Personen (+ 3 Fälle zum Vortag). Im Klinikum befanden sich am Mittwoch zwei am Coronavirus erkrankte Personen und fünf Verdachtsfälle.

Das zentrale Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung in der Tennishalle in Schwenningen am Waldeckweg ist jetzt zusätzlich auch dienstags geöffnet. Öffnungszeiten sind am Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 16 Uhr.