VS-Villingen – Einige negative Stimmen hatten die Redaktion in den letzten Tagen und Wochen zu den Hilfezahlungen aus dem Corona-Rettungsschirm erreicht (wir berichteten).

Die Kritik bezog sich meist auf lange Wartezeiten, oder dass noch gar keine Zahlungen eingegangen seien. Bund und Länder hatten aufgrund der Corona-Einschränkungen ein milliardenschweres Hilfspaket geschnürt, um Selbstständige und Kleinunternehmer schnell und unbürokratisch zu unterstützten.

Uwe Smid, Meister für Veranstaltungstechnik, führt ein kleines Unternehmen mit einem Mitarbeiter. Er freut sich, dass bei ihm alles reibungslos und schnell funktioniert hat. Ende März habe er sich im Internet den Antrag heruntergeladen und ausgedruckt. „Die rund sechs Seiten waren leicht auszufüllen“, so Smid. Nach dem er den unterschriebenen Antrag wieder eingescannt und nachmittags per Email an die Industrie und Handelskammer (IHK) geschickt hatte, habe er kurz nach Mitternacht eine automatische Bestätigung erhalten, erinnert er sich.

Am Tag darauf ging der Anruf ein, dass sein Antrag genehmigt wurde. „Eine Woche später war das Geld von der Landesbank auf meinem Konto“, freut sich Smid. Das benötigt er auch, um zumindest laufende Kosten für Miete und Leasing zu decken. Seinen Mitarbeiter musste er in Kurzarbeit schicken.

Mit den Corona-Einschränkungen hatte Smid quasi über Nacht alle Aufträge verloren. Einnahmen hat er seither nur selten, über den Verkauf von Equipment und die Umsetzung von Livestreams, zum Beispiel bei Gottesdiensten.

Die Soforthilfe ist eine Grundsicherung für seine Firma für die kommenden drei Monate. „Brötchen habe ich mir davon aber noch nicht gekauft“, sagt er. Dafür muss nun sein Erspartes herhalten, das eigentlich als Altersvorsorge gedacht war.

Wie es danach weitergeht, weiß er noch nicht. Seinen Mut und seine Zuversicht hat er allerdings nicht verloren: „Ich überstehe die Krise. Auch die wird mal wieder vorüber sein“, ist er sich sicher.