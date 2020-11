Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Corona-Ausbruch nach Gottesdienst in Freikirche: Die Zahl der Infizierten steigt weiter an

Nach zwei Gottesdiensten der in der Freikirche Crystal Forum in Schwenningen Ende Oktober kam es zu einem der größten Corona-Ausbrüche der Region. Und noch immer steigt die Zahl der Infektionen an, die von diesem Ereignis ausgehen.