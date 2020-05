VS-Villingen vor 7 Stunden

Corona-Antikörpertests: Wie häufig sie ein Villinger Internist durchführt, was sie kosten und weshalb Schnelltests noch nichts taugen

In manchen Fällen verläuft die Ansteckung mit Covid-19 tödlich, in den meisten Fällen aber milde oder gar symptomlos. Wer wissen will, ob er schon Corona hatte, kann sich testen lassen. Der Villinger Hausarzt Michael Luft lässt regelmäßig Antikörpertests durchführen – mit teils überraschenden Ergebnissen. Von Schnelltests raten er und das Gesundheitsamt dagegen ab – noch.