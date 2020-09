von Martin Disch

Was steckt hinter dem Wort DJK (Deutsche Jugend Kraft)? Der DJK Sportverband ist der katholische Sportverband in Deutschland. Er ist ein christlich orientierter Sportverband unter katholischem Dach. Deswegen haben die meisten DJK Vereine auch einen geistlichen Beirat im Vorstand. Im DJK-Sportverband kommen Menschen aller Kulturen zusammen und erleben gemeinsam Werte und Sport. Hier trainieren Sportler und Sportlerinnen mit und ohne Behinderung. Inklusion heißt für die Verantwortlichen auch in der DJK Villingen: Über den Sport alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.

Leistung nur menschenwürdig

Uli Junginger, der Vorsitzende der DJK Villingen , betont: „Worauf es uns ankommt sind nicht die Siege. Es sind die Menschen.“ Schon seit langen Jahren fanden auch evangelische Christen den Weg zur DJK Villingen und mittlerweile wird schon gar nicht mehr gefragt, welcher Konfession oder Nationalität jemand angehört. Junginger: „Es geht um das Mehr im Sport. Leistung finden wir gut, wenn sie fair und menschenwürdig erbracht ist. Manipulation, demütigende Trainingsmethoden und die bewusste Inkaufnahme von Gesundheitsgefährdungen lehnen wir ab. Unser ganzheitliches Präventionsmodell gegen Dopingmissbrauch setzt schon bei Kindern und Jugendlichen an. Wir wollen aus Sportlerinnen und Sportlern starke Persönlichkeiten machen, die ihre Talente entfalten und Grenzen akzeptieren. In Gemeinschaft das Beste aus sich herausholen, damit am Ende der Mensch gewinnt, ist die Definition von Erfolg.“

Die Hausfrauenabteilung mit ihrer sportlichen Leiterin Jutta Riedel ist bekannt für ihre geselligen Veranstaltungen. | Bild: Martin Disch

Für die DJKler aus Villingen galt immer auch, dass sie ihre Inspiration aus dem christlichen Glauben holen. Nächstenliebe und der Respekt von der Schöpfung sind urchristliche Werte, die über den Sport hinaus gelebt und erlebt werden sollen. Dazu gehören auch spirituelle Angebote. Jahrelang trafen sich die DJKler aus Villingen zu Einkehrtagen. Vor den Jahresversammlungen fanden stets Gottesdienste statt oder sie begannen mit einem spirituellen Impuls. Zu den Höhepunkten beim 75-jährigen Bestehen der DJK Villingen 1995 zählte der Festgottesdienst im Villinger Münster.

Bei der DJK Villingen hatte die Geselligkeit immer einen großen Stellenwert. Die zahlreichen Feste auf dem Friedengrund waren stets ein Besuchermagnet. Da gab es zum Beispiel die vielen Sommerfeste der Fußballabteilung und der AH Abteilung. Die Abteilungen der DJK pflegen diese Geselligkeit. Unzählige Ausflüge durch ganz Europa haben die Sportler unternommen. Die AH-Abteilung hatte in ihren 55 Jahren legendäre Jahresfeiern. Dabei begeisterten die singenden DJKler Werner Hirt, Hans Messmer und Benne Sauter – alle drei Spittelsänger – stets die Gäste. Im Vereinshaus auf dem Friedengrund feiern die Kinder ihre Weihnachtsfeier und Sommerfeste. Die DJK Hausfrauen wurden 1962 gegründet und waren jahrelang bekannt für ihre urwüchsigen Fasnetabende mit viel Humor. Noch heute sind die mehrtägigen Fahrten ein Highlight und kein Geburtstag wird vergessen.

Unvergessliche Turniere

Die Handballabteilung der DJK veranstaltete über Jahre hinweg unvergessliche Hallenhandballlaienturniere in der Hoptbühlhalle. Die Siegerehrung und die gemeinsame Feier im Fidelisheim rundete diese jeweils ab. Bei den Jahresabschlussfeiern der DJK Tischtennisabteilung wurden engagierte Mitglieder und die Athleten für sportliche Erfolge ausgezeichnet.

Die Nachtfalter und später die Spittelsänger , alle DJKler bereicherten Geburtstagsfeiern, Jahresabschlüsse und Weihnachtsfeiern mit ihren Gesängen – so wie 1966 im Gasthaus „Schlößle“ mit Werner Hirt (von links), Hans Messmer, Albert Sauter und Rudi Streit. | Bild: Martin Disch

Inzwischen gibt es in der DJK Villingen viele Mitglieder, die für 25-, 40-, 50 und sogar 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Die Identifikation mit dem Verein und dessen Werte lässt diese Verbundenheit bestehen, getreu dem Motto: „Einmal DJKler, immer DJKler.“

Auf Bundesebene gibt es 1200 DJK-Vereine mit mehr als 500.000 Mitgliedern. Fast die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche.