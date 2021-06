Villingen-Schwenningen / Trossingen vor 33 Minuten

Christian Ani will sich am Wochenende für Mr. Universum-Wettbewerb in England qualifizieren

Mission Titelverteidigung: Der junge Fitnesssportler aus VS geht am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in Trossingen an den Start. Mit noch mehr Muskelmasse und guter Vorbereitung will er seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und sich für eine noch größere Herausforderung qualifizieren.