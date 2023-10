Am Wochenende fand das erste Chili Con Culture Indoor-Festival des Jugendgemeinderats von VS statt. Am Freitag gab es coolem Sound, inspirierenden Texten und kernigen Riffs, gefolgt von Heavy Metal am Samstag.

