Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Chemie-Experiment an Villinger Schule führt zu Feuerwehreinsatz

Ein Rauchmelder schlägt an. Eine volle Feuerwehrmannschaft rückt daraufhin in die Villinger Südstadt aus. Aber alles halb so schlimm: Es brennt an der kaufmännischen Schule gar nicht.