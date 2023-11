Mit welchen Kandidaten geht die CDU in die Gemeinderats- und Kreistagswahlen im nächsten Jahr? Thorsten Frei, Kreisverbandsvorsitzender der CDU, und Johannes Hellstern, Stadtverbandsvorsitzender der CDU, luden jetzt zur Nominierungsversammlung ein.

52 stimmberechtigte Mitglieder der CDU nahmen laut einer Pressemitteilung der Christdemokraten daran teil. Mit Stolz blicken die CDU Villingen-Schwenningen und die CDU Unterkirnach auf vollständige Kandidatenlisten für die kommenden Kommunalwahlen im Juni 2024.

Die nächste Kreistagswahl im Wahlkreis I Villingen-Schwenningen wird durch die Erweiterung um Unterkirnach geprägt, was zur Entstehung einer gemeinsamen Liste führte. Johannes Hellstern betonte vor der Versammlung, dass es gelungen sei, breit aufgestellte Kandidatenlisten für die Bürgerinnen und Bürger von Villingen-Schwenningen sowohl auf städtischer als auch auf Kreisebene zu präsentieren. Die Kandidaten repräsentierten die Bevölkerung in ihrer Vielfalt, von jung und aufstrebend bis hin zu erfahren und älter. Die Altersspanne der Kandidaten reicht von 16 bis knapp 70 Jahren, wobei jeder vierte Kandidat 30 Jahre oder jünger ist. Nach Abschluss der Formalitäten für die bevorstehenden Wahlen erhielten die Kandidaten die Möglichkeit, sich der Versammlung vorzustellen. Neben persönlichen Angaben erläuterten sie ihre Beweggründe und Ziele für die Kandidatur. Beide Listen wurden in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt.

Bei der Zusammenstellung der Kreistagsliste wurde einer Einführung mit dem Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth, dem Bürgermeister von Unterkirnach, Andreas Braun, und dem ersten Bürgermeister von Villingen-Schwenningen, Detlev Bührer, zugestimmt. Nach dem Beschluss über das Aufstellungsverfahren der Liste folgte der geheime erste Wahlgang für die potenziellen Kreistagskandidaten. Alle 34 vorgeschlagenen Kandidaten erzielten ein Ergebnis mit weit über 50 Prozent der notwendigen Stimmen der anwesenden 52 Wahlberechtigten.

Nach einer kurzen Pause für die Auszählung setzte man den gleichen Ablauf für die Gemeinderatskandidaten fort. Das Ergebnis war erneut eindeutig, mit allen 40 Kandidaten, die von den hier 43 Stimmberechtigten gewählt wurden, mit einem klaren Ergebnis von über 50 Prozent.

In einem Grußwort an die Versammlung nach den erfolgreichen Wahlgängen bezog der OB Jürgen Roth Stellung. Er hob besonders die Planung des Rössle-Centers im Herzen von Schwenningen und den geplanten Neubau eines zentralen Bades für die Doppelstadt hervor. Das Rössle-Center sei ein Schlüsselprojekt zur Belebung der Schwenninger Innenstadt. Auch betonte Roth die Notwendigkeit eines zentralen Standorts für den Bäderneubau, insbesondere am vorgeschlagenen Klosterhof zwischen den beiden Städten.

Roth sprach auch über die Personalsituation im sozialen Sektor der Doppelstadt, insbesondere in den Kindergärten. Derzeit sind 120 Stellen der Stadt unbesetzt, wobei 85 davon auf pädagogische Fachkräfte entfallen. Dies habe zur Folge, dass 500 Kinder in Villingen-Schwenningen derzeit keinen Platz in einer der örtlichen Kindertagesstätten oder Kindergärten finden können.