„Zum Glück sind die Handwerker mit der Renovierung im Haus rechtzeitig fertig geworden.“ Renate Breuning ist froh, an ihrem 75. Geburtstag am .1. März den Gästen wenigstens einen Stuhl anbieten zu können. Groß feiern will die Grande Dame der CDU, die jahrzehntelang die Kommunalpolitik in der Stadt geprägt hat, nicht. Eine Feier zu organisieren, sei ihr wegen der Corona-Lage einfach zu unsicher gewesen, aber das Haus stehe spontanen Gästen jederzeit offen.

Renate Breuning, die 2019 ihre politische Laufbahn nach mehr als 25 Jahren im VS-Gemeinderat beendet hat, ruht ganz in sich selbst, wenn sie sagt: „Es war der richtige Zeitpunkt aufzuhören.“ Mehr als zwei Jahre habe sie – zumindest politisch – gar nichts gemacht, jetzt streckt sie die Fühler aus, um sich ehrenamtlich zu engagieren.

„Allerdings will ich keine Verantwortung mehr tragen, ich will einfach irgendwo mit anpacken.“ Ideen hat sie schon, leider habe Corona auch hier vieles ausgebremst. Sie hat es genossen, viel lesen zu können und mit ihrem Mann auf Wandertouren zu gehen. Außerdem ist Renate Breuning regelmäßig mit einer Nordic-Walking-Gruppe im Germanswald unterwegs.

Nach ihrem politischen Ruhestand hat Renate Breuning erst mal ausgemistet und die ganzen Gemeinderatsunterlagen aus vielen Jahren entsorgt: „Das war eine ganze Menge Papier.“ Korrekt wie eh und je hat sie die nichtöffentlichen Unterlagen zur Stadt gebracht, damit sie dort fachgerecht vernichtet werden.

„Ich war beim Durchblättern schon verwundert, wie viele unterschiedliche Themen man in dieser Zeit bearbeitet, um was man sich alles gekümmert hat.“ Noch immer verfolgt sie die Kommunalpolitik mit großem Interesse, mischt sich aber nicht ein. „Ich halte mich auch mit Kritik an der Arbeit des Gemeinderates zurück, ich weiß, wie schwer der Job ist.“

Das große Interesse an Politik entstand durch ihr Engagement als Klassensprecherin, die Mitarbeit in der Schülerverwaltung und später, als Mutter, durch den Willen, mitgestalten zu wollen bei Dingen, die sie und ihre Familie betrafen. Die in einer Taunusgemeinde geborene junge Mutter kämpfte für den Bau eines Kindergartens auf der Hammerhalde und dafür, dass auch Kinder beim damals nur Frauen vorbehaltenen Warmbadetag ins Hallenbad dürfen.

Der Politik-Werdegang Renate Breuning war von 1991 bis 2005 Stadtverbandsvorsitzende der CDU, von 1994 bis 2019 war sie Gemeinderätin, davon zehn Jahre lang stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ab 2009 stand sie an der Spitze der CDU-Fraktion. Mehrfach positionierte sie sich in kritischer Opposition zum damaligen SPD-Bürgermeister Kubon oder kämpfte in großen Fragen wie der Neuordnung der Stadtverwaltung und der Landesgartenschau an der Seite des SPD-Stadtoberhauptes. Renate Breuning ist nie einer Debatte aus dem Weg gegangen, hat keinen Konflikt gescheut. Dass die Doppelstadt kein zentrales Rathaus bekommen hat, empfindet sie auch heute noch als „enttäuschend“. Auch das noch immer nicht bebaute Tonhallen-Areal ärgert sie etwas, ebenso wie die Erweiterung der Tonhalle, die bislang auch nicht umgesetzt worden ist.

Dabei sagt sie klar: „Meine konservative Prägung war durch mein Elternhaus vorgegeben, aber auch das Studium hat mich hier bestätigt.“ In Gießen hat Renate Breuning, die mit sechs Geschwistern aufgewachsen ist, Lehramt für Grund-, Haupt- und Realschule in den Fächern Physik und Mathematik studiert, und hier hat sie auch ihren Mann Peter kennengelernt.

„Das war 1968, also mitten in der Studentenbewegung.“ Dies alles habe sie eher abgestoßen und darin bekräftigt, ihre politische Heimat im konservativen Lager zu sehen. So ist sie 1980 der CDU beigetreten, da lebte sie mit ihrer Familie bereits in Villingen-Schwenningen.

Die Entscheidung, Hessen in Richtung Baden-Württemberg zu verlassen, fiel wegen der Schulpolitik. „Unsere Kinder sollten nicht auf eine Gemeinschaftsschule gehen“, zeigt sich Breuning als Anhängerin des dreigliedrigen Schulsystems. Erste Station war 1975 Triberg, hier konnte ihr Mann am Gymnasium unterrichten. Sie selbst hängte den Job an den Nagel, es sei ihr in der neuen Umgebung mit zwei kleinen Kindern doch zu viel gewesen, als Lehrerin tätig zu sein.

Zuvor hatte Renate Breuning noch unterrichtet, ein Kindermädchen passte auf Tochter und Sohn auf. Schnell war der kleinen Familie klar, dass Triberg nur eine Durchgangsstation sein würde: In Villingen wurden die Breunings dann 1977 sesshaft, bauten an der Hammerhalde ein Haus, Peter Breuning wurde schon 1978 ans Romäusring-Gymnasium versetzt. Alle vier Kinder sind hier zur Schule gegangen, Renate Breuning war 15 Jahre lang Vorsitzende des Freundeskreises: „Das Romäus war sozusagen Teil unseres Leben“, lacht sie.

Alle Kinder – drei Söhne und eine Tochter – sind Naturwissenschaftler geworden, nur von der Lehrerlaufbahn haben sie Abstand genommen. „Da waren wir wohl kein Vorbild“, schmunzelt Renate Breuning. Die Tochter ist Chemikerin, zwei Söhne sind Mathematiker und einer ist Molekularbiologe.

Stolz ist Renate Breuning nicht auf die politischen Erfolge, nein, sie ist stolz darauf, dass alle ihre Kinder promoviert haben. Zwei der Söhne leben in England, in London und Cambridge, und hier lebt auch ihr einziges Enkelkind. „Aber an Weihnachten war mein Sohn mit der Familie zu Besuch, und wir waren im vergangenen Herbst in England.“

Im Sommer soll dann statt eines Geburtstagsfestes ein großes Familienfest stattfinden: Immerhin ist Renate Breuning mit sechs Geschwistern aufgewachsen, von denen vier noch leben. „Wenn alle mit ihren Kindern und Enkeln kommen, sind wir fast 50 Personen.“ Sie freut sich vor allem auf das Wiedersehen mit ihren Kindern, Schwiegerkindern und dem Enkelkind.