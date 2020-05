Schlechte Nachricht für die Verkehrtsteilnehmer in Villingen. In der ersten Bauphase der am Montag gestarteten Sanierung der Bundesstraße 33 in Villingen müssen auch die Auffahrten in Richtung Bad Dürheim am E-Center, am Wieselsberg und am Landratsamt gesperrt werden. Dies teilt jetzt das Straßenbauamt Donaueschingen mit.

Leider sei es vergangene Woche versäumt worden, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, so die Behörde, die sich für das Versehen entschuldigt. Ab voraussichtlich Mitte Juli, so das Straßenbauamt, sollen die Auffahrten wieder geöffnet werden.