Weite Kreise zieht jetzt das 100-jährige Bestehen des FC 1920 Tannheim: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Verein von Berlin aus mit seiner Sportplakette ausgezeichnet. Eine hochkarätige Ehrung gab es zudem für den Vorsitzenden Guido Ganser.

Höchste Auszeichnung des Staates

Die Sportplakette des Bundespräsidenten ist die höchste staatliche Auszeichnung für Sportverbände und -vereine in der Bundesrepublik Deutschland. Sie dient als Dank und Anerkennung für besondere Verdienste um die Pflege und Entwicklung des Sports. Die Verleihung erfolgt auf Vorschlag des Deutschen Olympischen Sportbundes, wobei die Urkunde über die Verleihung vom Bundespräsidenten selbst ausgestellt wird. Ausgehändigt wird sie über den zuständigen Landesminister für Sport oder den Oberbürgermeister.

In diesem Fall übergab Oberbürgermeister Jürgen Roth, die Urkunde. Der Rathauschef konnte bei der Gelegenheit gleich noch eine zweite Ehrung vornehmen. Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hatte nämlich den Vorsitzenden des Vereins, Guido Ganser, mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg bedacht. So traf man sich noch vor Verschärfung der Corona-Bestimmungen im kleinsten Rahmen und unter freiem Himmel.

Der Dank der Gesamtstadt

Unter Beachtung der Corona-Vorgaben überreichte Oberbürgermeister Jürgen Roth gemeinsam mit der Tannheimer Ortsvorsteherin Anja Keller die Urkunden und Auszeichnungen. Dabei schloss sich das Stadtoberhaupt nicht nur den Glückwünschen des Bundespräsidenten an, sondern dankte auch im Namen der Gesamtstadt. 100 Jahre seien eine lange Zeit, in der man als Verein habe viel opfern müssen, um im Laufe der Jahrzehnte manches Auf und Ab zu meistern.

Dreh- und Angelpunkt im Verein

Im Anschluss an die Vereinsehrung konnte der OB in Vertretung des Ministerpräsidenten den Vorsitzenden des FC Tannheim mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg auszeichnen. Guido Ganser ist Dreh- und Angelpunkt im Fußballverein – und das nicht nur seit 19 Jahren in der Funktion des Vorsitzenden, sondern auch durch seine Hilfe bei den Bautätigkeiten und dem Unterhalt der Sportanlagen. Sein Engagement schlage sich in unzähligen Arbeitseinsätzen und Stunden nieder. Neben seinen großen Verdiensten und Auszeichnungen im fußballerischen Bereich hat sich Guido Ganser zusätzlich ehrenamtlich engagiert und vielseitig eingebracht. So vertritt er seit 2009, also in der dritten Wahlperiode, als Freie Wähler-Ortschaftsrat die Interessen seiner Tannheimer Mitbürger. Bereits in jungen Jahren schloss er sich dem Schützenverein an, wo er bis zum heutigen Tag aktiv an Wettkämpfen teilnimmt. Seine über 25-jährige Mitgliedschaft im Elferrat der örtlichen Narrenzunft zeugt von Treue und Brauchtumspflege.

Ein bemerkenswertes Engagement

Es sei bemerkenswert, dass man sich als so junger Vorsitzender über 25 Jahre lange in führenden Positionen ehrenamtlich einbringt und zusätzlich in weiteren örtlichen Vereinen und Institutionen engagiert, so der Oberbürgermeister. Sein Präsent und kleiner finanzieller Beitrag solle Ausdruck seines Dankes sein. Diesem Dank schloss sich auch Ortsvorsteherin Anja Keller an und überreichte Guido Ganser einen Tannheimer Ehrenteller.