Villingen-Schweningen vor 1 Stunde

Bundesdeutscher Warntag: In VS heulen am Donnerstag fünf Sirenen

Ab 11 Uhr werden am Donnerstag die Sirenen in Pfaffenweiler, in Herzogenweiler und Marbach sowie zwei in Tannheim ausgelöst werden. Was der Warntag soll und was die Sirenensignale bedeuten.