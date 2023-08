Zwischen 14. August und dem 30. September können Bürger in Villingen-Schwenningen über die Ausgestaltung eines neuen Bads für Villingen abstimmen. Dafür stellte die Projektleiterin für Bürgerbeteiligung der Stadt Villingen-Schwenningen, Anna Benner, zusammen mit den Sprechern von Stadtverwaltung und Stadtwerken, Christian Thiel und Oliver Bauer, sowie Schwimmmeister Christian Helbig die Bürgerumfrage zur Entwicklung der Bäderlandschaft vor. Hintergrund: Eine Sanierung des Villinger Hallenbades kommt aber nicht in Frage.

Wie soll das Bad ausgestaltet werden?

„Es geht darum, ein Stimmungsbild für Bedarfe und Anregungen zu sammeln“, sagt Anne Benner zur Montag beginnenden Bürgerumfrage. Wichtig sei vor dem Bürgerentscheid im Juni 2024, Wünsche in der Ausgestaltung eines neuen Bades über eine Umfrage einzuholen.

Anna Benner präsentiert wie die Bürger an der Gestaltung eines neuen Hallenbades teilhaben können. | Bild: Ridder, Sebastian

In den zehn Fragen der Umfrage geht es um persönliche Angaben, Wünsche für die Beckenanlagen, dem Wellness- und Verpflegungsangebot oder der Planung einer Rutsche. Auch Zeilen für eigene Anregungen sind vorhanden.

Um die Erwartungen der einzelnen Bürger aber nicht zu hoch anzusetzen, ergänzt Anne Benner: „Es geht nicht darum, jeden einzelnen Wunsch anschließend auch zu erfüllen.“ Es gehe um ein Gesamtbild, um zu sehen, was gewünscht ist und was finanziell in Zukunft möglich ist.

Ergebnisse im Gemeinderat Die Ergebnisse der Umfrage sollen im Oktober im Gemeinderat vorgestellt werden. Im November soll dann eine große Informationsveranstaltung für die Bürger folgen, um den aktuellen Stand der Planungen zu präsentieren. In allen Informationen wird zwar auch über eine Sanierung informiert. Das geschehe aber nur, um die Entscheidung dagegen transparenter zu machen. Außerdem steht schon fest, dass entweder ein neu gebautes Hallenbad in Villingen parallel zu dem Neckarbad in Schwenningen oder ein einziges neugebautes zentrales Hallenbad der beiden Städte von den Stadtwerken unterhalten wird. Ein zentrales Bad und das Neckarbad seien nicht zu unterhalten, laut Oliver Bauer.

Das Villinger Hallenbad ist aktuell noch geschlossen. Vor der Öffnung am 11. September werden die Becken einmal grundgereinigt. | Bild: Sebastian Ridder

Es lässt sich vor Ort oder von zu Hause abstimmen

Die Bürger können ihre Meinung ab Montag, 14. August, auf dem Papier oder digital äußern. Abgestimmt wird auf der Internetseite der Stadt, oder auf Papier in den Bädern, den Bürgerservicezentren sowie bei den Stadtwerken. Es wird auch die Möglichkeit geben, sich die Umfragezettel nach Hause schicken zu lassen, um auch nicht-mobile Bürger miteinzubinden.

Teilnehmen kann jeder Bürger, auch von außerhalb Kommende. „Unsere Schwimmer kommen auch aus Trossingen, Rottweil und Furtwangen“, sagt Schwimmmeister Christian Helbig. Außerdem wird es separat zur Umfrage ein Gewinnspiel geben, bei dem Teilnehmende ein Bäderkarten und Eintrittskarten gewinnen können.

Schwimmmeister Christian Helbig präsentierte die neuen Teile der Internetseite der Bäder, auf der der sich Bürger ab Montag umfassend informieren können. Anschließend führt er durch die alten Anlagen des Hallenbades. | Bild: Ridder, Sebastian

Wichtige Informationen werden auf der Bäderseite der Stadt zur Verfügung gestellt. Die Website soll bis zum Bürgerentscheid fortlaufend mit neuen Informationen aktualisiert werden.

Mittlerweile fast jeden Tag ein Ausfall im Hallenbad

Mittlerweile komme es in dem über 50 Jahre alten Hallenbad beinahe täglich zu Ausfällen laut Schwimmmeister Christian Helbig. „Das ist normal für alte Bäder. Im Neckarbad stehen wir in etwa zehn Jahren vor der gleichen Situation“, prognostiziert Christian Helbig.

Hier steht Christian Helbig neben dem kaputten Frequenzumformer – der aktuellste Ausfall im Bad. Ein neuer ist bereits da, aber das sei seit der Pandemie und dem Krieg nicht mehr selbstverständlich. | Bild: Ridder, Sebastian

Bei der anschließenden Führung durch die Technikanlage des Bades machen die Maschinen einen sauberen Eindruck, doch der Schein trügt. „Die Maschinen sehen nur so aus, weil wir viel pflegen“, sagt Helbig. Aufgrund der langen Betriebszeit des Hallenbads sei mittlerweile viel Pflegearbeit nötig um die Schäden an den Maschinen so klein wie möglich zu halten.

Keine Auswirkungen für Badegäste

Im Keller trete ständig etwas Feuchtigkeit aus, da sich das Wasser seinen Weg durch die alten Gemäuer und veralteten Gusseisenleitungen suche. „Die Feuchtigkeit ist schon schlimm genug, aber hier kommt auch noch die Chlorluft dazu“, sagt Helbig. Die Spuren davon lassen sich an den Leitungen, Wänden und Böden im Anlagenkeller erkennen.

Hier hatte sich schon mal Wasser durch die Wand gefressen Video: Ridder, Sebastian

Es komme zwar zu kaputten Maschinenteilen zwischendurch und auch die Chlorwerte wären aufgrund der alten Filteranlagen erhöht, aber im Normbereich. Es habe noch keine Ausfälle gegeben, die die Badegäste zu spüren bekommen hätten. „Wir sind ja auch Profis hier vor Ort und wissen gleich, wie wir darauf reagieren müssen“, sagt Schwimmmeister Helbig.