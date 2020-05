Öffnung am 26. Mai unter strengen Auflagen: Kunden müssen Bücherkörbe benutzen und die Aufenthaltsdauer auf ein Minimum beschränken, Toiletten sind geschlossen und Computer und Kopierer stehen nicht zur Verfügung. Bücher müssen für eine Woche in Quarantäne.

Im Vorraum der Bücherei am Münsterplatz in Villingen stehen fünf Mitarbeiter mit Bibliotheksleiter Volker Fritz und diskutieren, wie der Mindestabstand der Besucher zu der Mitarbeiterin, die hier die Bücherkörbe verteilt, am besten einzuhalten ist.