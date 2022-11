Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich in der Schwenninger Arndtstraße am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ereignet hat. Zwei Unbekannte griffen einen 77-jährigen Mann auf dem Gehweg vor der Hausnummer 6 an. Hierbei schlugen die Täter dem Mann so stark ins Gesicht, dass dieser hinfiel.

Am Boden liegend traten die Unbekannten dem 77-Jährigen noch in den Bauch und stahlen seinen Geldbeutel. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer zunächst zu Fuß in nicht bekannte Richtung. Auf dem Weg zum Polizeirevier konnte der Geschädigte die beiden Männer noch in der Oberdorfstraße mit einem Fahrrad sehen.

Zu den unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Ein Täter war mit einem weißen oder hellgrauen Hoodie bekleidet und der andere trug eine rote Jacke, dieser führte ein Fahrrad mit sich. Das Kriminalkommissariat Villingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Bereich der Arndtstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter 07721/601-0 zu melden.