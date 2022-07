Auch wenn über dem Festplatz an allen Tagen große Hitze herrschte, es kamen wieder viele Gäste aus nah und fern zum Brigachtaler Dorffest. Was alles los war auf dem Fest, das lesen uns sehen Sie hier im Artikel.

Endlich war es soweit, exakt um 16.13 Uhr stach Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt mit zwei beherzten Schlägen am Samstag das erste Bierfässle an. Damit war das 36. Dorffest feierlich eröffnet worden. Viele Bierkrüge machten in der Folge die