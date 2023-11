Wer bei der Kommunikation nicht missverstanden werden will, muss lernen, sich so auszudrücken, dass sein Partner ihn richtig versteht und er selbst sich dessen sicher ist. Bridge ist ein Kartenspiel, das ein Modell für diesen Informationsaustausch darstellt.

„Bridge“ ist das englische Wort für Brücke. Auf einer Brücke überwinden Menschen, Fahrzeuge und Waren ein Hindernis. Beim Kartenspiel Bridge überwinden Informationen die Hindernisse von Missverständnissen, Spekulationen und Vermutungen, die den täglichen Informationsaustausch stören können. Wer das Spiel Bridge kennenlernt, bemerkt, dass Bridge es schult, Informationen richtig zu handhaben. Zudem unterhält es das menschlich-spielerische Gemüt. Kein Wunder, dass sich Bridgespieler in Clubs zusammenschließen, um ihren Kopf zu schulen und sich dabei gut zu unterhalten.

Seit 50 Jahren gibt es auch in Villingen-Schwenningen einen Bridge-Club, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Region sind andere Kartenspiele wie Cego, Skat und Doppelkopf geläufig, und so bedurfte es eines Anstoßes von außen, um Bridge hier bekannt zu machen. Ein zugezogenes Ehepaar, Thea und Wolfgang Nitschke, initiierte das Spiel.

Fast auf Anhieb brachte ihre Initiative 24 Mitglieder zusammen. Heute sind es doppelt so viele. In den ersten zwei Jahrzehnten musste man sich zum Spielen in Restaurants treffen. Dann gelang es Thea Nitschke, der langjährigen Vorsitzenden, in Schwenningen Räume zu finden und für den Club zu mieten. Aus Mitgliedsbeiträgen, Tischgeld und Getränkeverkauf müssen die Kosten dafür aufgebracht werden. Anfänger werden an Übungstagen angelernt und integrieren sich nach der eigenen Einschätzung ihres Fortschrittes allmählich in die angebotenen Turnierspiele. Zweimal in der Woche, montags und donnerstags, wird zu solchen Turnieren eingeladen.

Neue sind immer willkommen

Am Mittwoch bietet der jetzige Vorsitzende Stephen Burrows Übungsstunden an. Er nimmt mit einigen Mitgliedern auch an überregionalen Turnieren teil, und oft werden solche auch im hiesigen Vereinsheim, Johannesstraße 51, ausgetragen. Zum 50. Jubiläum gab es ein Vereinsturnier. Interessierte können mittwochs zwischen 10.30 und 12 Uhr dazukommen und sich näher informieren lassen. Wer am Vormittag keine Zeit hat, kann sich unter der Telefonnummer 07725 8099853 direkt beim Vorsitzenden melden.