Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Brandschutz: Wie sicher sind die VS-Schulen im Ernstfall?

Nach dem Feuer an der Bertholdschule im November war das Thema Brandschutz wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt -vor allem, weil es in der Schule im Steppach zu diesem Zeitpunkt keine Rauchmelder gab. Mittlerweile wurde mit der Aufrüstung begonnen. Doch wie sieht es an den anderen Schulen aus? Eine Bestandsaufnahme.