von Wilhelm Bartler

Großeinsatz der Feuerwehren von Villingen und Schwenningen am Donnerstagabend: Beißender Qualm stieg aus einem Galvanikbetrieb in der Lichtensteinstraße im Schwenninger Osten auf. Mit zwei Löschzügen war die Feuerwehr vor Ort. Grund ein bissiger und giftiger Qualm, der aus der Lagerhalle der dort ansässigen Firma Weißer Galvanik kam.

Feuerwehrleute ruhen sich nach dem Einsatz aus. | Bild: Wilhelm Bartler

Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, sowie der Kreisbrandmeister des Schwarzwald Baar Kreises, Florian Vetter und Feuerwehrarzt Fritzer, dazu die Einheit Sonderlöschmittel.

Feuerwehrleute machen sich für den Einsatz fertig. | Bild: Wilhelm Bartler

Mitarbeiter der Galvanik meldeten gegen 17.30 Uhr, dass es in dem Unternehmen in der Lichtensteinstraße brennen würde. Aufgrund der Gefährlichkeit eines Brandes in einem Galvanikbetrieb wurde Großalarm für die Feuerwehr Schwenningen und Villingen ausgelöst. 13 Fahrzeuge mit insgesamt 80 Feuerwehrkräften und zusätzliche Rettungskräfte konzentrierten sich an der Einsatzstelle.

Hier, beim Galvanikbetrieb Weißer in Schwenningen, brannte die Galvanik. | Bild: Wilhelm Bartler

Dort hatten die Mitarbeiter bereits den Gefahrenbereich verlassen, sodass die Feuerwehr den Brand umgehend bekämpfen konnte. Den Brand des Galvanikbeckens in der Firma bekamen die Feuerwehrmänner dann schnell unter Kontrolle. Aufgrund der gefährlichen Stoffe musste sie jedoch mit größter Vorsicht vorgehen, da Explosionsgefahr nicht auszuschließen war. Eine Gefährdung der angrenzenden Wohnviertel habe nicht bestanden, so die Feuerwehr. Über die Schadenshöhe und die genaue Brandursache gibt es noch keine Aussagen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.