Großeinsatz am Montagabend in Villingen: Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Adlerring musste die Feuerwehr am 10. Juli ausrücken. Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch vom Balkon einer Wohnung in der obersten Etage eines sechsstöckigen Wohnhauses. Kurz darauf schlugen Flammen aus der Wohnung.

Mit zwei Trupps für den Innen- und einem Trupp für den Außenlöschangriff übernahm die Feuerwehr die Brandbekämpfung.

In einer Wohnung im sechsten Stock ist das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bringt die Drehleiter in Stellung, um von außen an den hochgelegenen Brandherd zu gelangen. | Bild: Sprich, Roland

Wie Einsatzleiter Andreas Krause mitteilte, stand bereits ein Zimmer der betroffenen Wohnung im Vollbrand. Die Flammen breiteten sich auf den Balkon der Wohnung aus und von dort in Richtung Dach.

Durch die Ausbreitung des Feuers wurden auch umliegende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Eine Person, offensichtlich der Bewohner der Wohnung, wurde leicht verletzt aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses haben sich selbst aus ihren Wohnungen ins Freie begeben.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.

Brandursache am Montagabend noch unklar

Über die Ursache, die zum Ausbruch des Brandes führte, war am Montagabend noch nichts bekannt. Anwohner wollen unmittelbar vor der Rauchentwicklung einen Knall gehört haben.

Die Kriminalpolizei kam noch am Abend an die Einsatzstelle, um die Ermittlungen aufzunehmen.