Dramatische Szenen in der Nacht auf Samstag in der Villinger Brunnenstraße: Passanten bemerken in einem kleinen Laden, Feuer und Rauch und alarmieren sofort die Feuerwehr. Wenige Minuten nach der Alarmierung ist Robert Friedrich, an diesem Wochenende Einsatzleiter der Villinger Feuerwehr vor Ort. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER schildert er den Einsatz in der historischen Innenstadt, bei dem auch ein Mann aus einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes gerettet worden ist. „Er ist nicht verletzt, wir haben ihm nur gesagt, dass er die Nacht sicherhaltshalber nicht in dem Haus verbringen soll“, so Friedrich.

Die Eingangstüre des Geschäftes in der Brunnenstraße ist mit einem amtlichen Siegel versehen. | Bild: Hoffmann, Claudia

Die Feuerwehr musste in der Nacht die Scheiben des Ladens einschlagen: „Es hätte zu lange gedauert, die Türe aufzubrechen.“ Im Laden im Bereich der Theke hat es lichterloh gebrannt, da viele der Waren in diesem Bereich Feuer gefangen haben, kam es auch zu einer extrem starken Rauchentwicklung. So waren die Feuerwehrleute auch mit Atemschutz im Einsatz. „Plötzlich hat ein Mann aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss geschaut“, erzählt Friedrich. Er habe dem Mann zugerufen, dass er in der Wohnung bleiben soll. Zwischenzeitlich hatten die Wehrleute die Haustüre neben dem Laden aufgebrochen und festgestellt, dass das gesamte Treppenhaus verraucht war. So sei dann ein Trupp mit Atemschutz in die Wohnung, um den Mann dort rauszuholen. Damit er den giftigen Qualm nicht einatmet, haben ihm die Feuerwehrleute eine sogenannte Fluchthaube übergezogen. „Da hat er einen Filter, durch den er atmen kann und ein kleines Sichtfenster.“ Zwei Feuerwehrleute mit Atemschutz haben ihn dann durch das Treppenhaus nach unten gebracht, wo er vom Roten Kreuz versorgt worden ist.

In der Nacht auf Samstag sind 42 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen und den Rauch zu bekämpfen, ein Mann muss aus dem zweiten Obergeschoss gerettet werden. | Bild: Hoffmann, Claudia

Da es noch eine Wohnung weiter oben gibt, hätten die Wehrleute das Gebäude zweimal durchsucht und keine weiteren Personen gefunden. Zwischenzeitlich war es anderen Feuerwehrleuten gelungen, den Brand zu löschen. „Wichtig war es, den Rauch aus dem Gebäude herauszuziehen“, so Friedrich. Mittels der Drehleiter habe man die Nachbargebäude erkundet um sicherzugehen, dass kein Rauch irgendwo unbemerkt eingedrungen ist. „Das ist ein Problem in der Innenstadt, da es meistens keine Brandschutzmauern gibt.“ Da direkt gegenüber des Ladens eine kleine Baustelle ist und verschiedene Geräte gelagert sind, stand nur ein Feuerwehrfahrzeug in der Brunnenstraße, die restlichen fünf Fahrzeuge, die im Einsatz waren, haben in der Niederen Straße Platz gefunden. Insgesamt waren 42 Feuerwehrmänner im Einsatz. Kreisbrandmeister Florian Vetter habe den Einsatz von der Leitstelle aus verfolgt. „Da ein Brand in der Innenstadt immer heikel ist, kommt meistens der Kreisbrandmeister dazu“, erklärt Friedrich.

Der Ladeninhaber, der sein Geschäft seit 2012 in der Brunnenstraße betreibt, war in der Nacht auch vor Ort und völlig geschockt angesichts seines zerstörten Geschäftes. Die Ursache für das Feuer, welches offenbar im Bereich der Theke ausbrach, sowie der dadurch entstandene Schaden steht bislang noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zerstörten Schaufensterscheiben sind mit einer Holzverkleidung geschützt, die Türe ist mit einem amtlichen Siegel versehen und weist darauf hin, dass hier ein Tatort ist.

Der Einsatz in der Nacht auf Samstag hat rund zwei Stunden gedauert: Danach konnten sich die Wehrleute aber nicht wirklich erholen: Knapp eine Stunde nach Einsatzende ging der nächste Alarm runter: Ein Wasserschaden in der Rietstraße. In einem Restaurant war an der Spülmaschine ein Schlauch abgesprungen und das Wasser drang in das darunterliegende Geschäft ein.