von Wilhelm Bartler

Auf der Kreismülldeponie in Tuningen stand am Mittwochmittag eine große Lagerbox für Restmüll in Flammen. Es wurde Gesamtalarm für mehrere Feuerwehren gegeben, darunter Einheiten aus Trossingen, Talheim und Tuningen.

