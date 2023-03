Ein Unbekannter zündelte am Dienstag gegen 12 Uhr auf einem WC der Goldenbühl-Schule. Mit einem Feuerzeug wurde ein Seifenspender in einer Damentoilette in Brand gesetzt, der um sich griff.

Neuntklässler in Jugendfeuerwehr

Zwei Jugendliche bemerkten den Rauch und zeitgleich lösten Brandmelder in der Schule aus. Lehrkräfte evakuierten daraufhin das Gebäude. Ein in der Jugendfeuerwehr tätiger Schüler einer 9. Klasse konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen, sodass die alarmierte Feuerwehr laut Polizei nicht mehr eingreifen musste.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.