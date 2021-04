Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Brand an der Mutzenbühlstraße: Einsatzleiter Christian Krause mit Neuigkeiten zu den verletzten Feuerwehrmännern

In der verheerenden Schwenninger Brandnacht müssen auch zwei Feuerwehrleute ins Klinikum gebracht werden – so geht es den beiden am Freitagmorgen: