Am Schwenninger Marktplatz steht Wohn- und Geschäftshaus in Flammen. Im Erdgeschoss ist der Netto-Markt. Großeinsatz für die Feuerwehr

Große Rauchwolke am frühen Montagnachmittag über dem Stadtzentrum von Schwenningen. Am Marktplatz stand ein Wohn- und Geschäftshaus in hellen Flammen. Die Feuerwehr rettete 17 Personen, davon zehn Kinder, aus den oberen Stockwerken. Sie hätten keine