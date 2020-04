von Gerd Jerger

Ausgesprochen hoher Nachfrage erfreut sich der Wurstautomat in Weilersbach. Das Angebot sei seit Aufstellung im Juni auf dem Gelände von Groma-Schuh im Gewerbegebiet vergangenen Jahres gut angenommen worden, „aber seit Corona hat es nochmals einen deutlichen Schub gegeben“, betont Betreiberin Christine Klausmann.

Auch Dosenwurst als Hamsterware

Toilettenpapier, Tütensuppen, Handwaschmittel? Nicht nur diese Dinge wurden gehamstert, sondern offenbar auch Dosenwurst: „Die Nachfrage nach Wurstkonserven hat sich am Automat glatt verdoppelt“, berichtet Klausmann, die im Einzelhandel arbeitet und den Automaten als Nebenerwerb betreibt.

Erfahrungen aus Hofladen-Betrieb

Angeboten werden Fleisch, Wurst und Eier vom elterlichen Klausmann-Hof in Obereschach. Die Ware ist in der Region bekannt, denn die Familie betreibt bereits einen Hofladen. Das erleichterte den Start. Zudem gebe es in Weilersbach und Obereschach nach Schließung der Landmetzgerei Schey keine Metzgerei mehr – in diese Lücke ist Christine Klausmann gestoßen.

Eierautomat ergänzt Angebot

Derzeit ist die Jungunternehmerin täglich in Weilersbach, um die mittlerweile zwei Automaten zu füllen. Nach dem guten Start hatte sie sich schnell entschlossen zu erweitern. Im Dezember ging der zweite Automat in Betrieb. „Der ist komplett mit Eiern belegt“ berichtet sie, gerade über Ostern war die Nachfrage extrem.

Corona-Hygiene ist kein Problem

Aus den Gesprächen mit Kunden weiß sie, dass viele Nutzer die Möglichkeit schätzen, Fleisch, Wurst und Eier kaufen zu können, ohne einen Laden betreten zu müssen. Und sollte mal größerer Andrang am Automaten herrschen, sei es ja kein Problem, im Auto zu warten oder einige Meter Abstand zu halten – das Gelände bietet genügend Platz. Die tägliche Desinfektion der Oberflächen sei selbstverständlich, so Klausmann.

Weitere Standorte denkbar

Sie hofft, viele der zahlreichen neuen Kunden auf Dauer halten zu können. Der Umsatz mit Dosenwurst sei nach der Verdopplung nur leicht zurückgegangen, was für neue Kundengruppen spreche. Aktuell hat sie bereits auf das Sommersortiment umgestellt, es gibt also auch Grillfleisch, Grillwurst und geräucherte Ware. Insgesamt habe sich die Aufstellung des Wurstautomaten sehr bewährt. Von daher könne sie sich auch vorstellen, in weiteren Orten tätig zu werden.