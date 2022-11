Bei einem Hausbau wird meist erst eine Baugrube ausgehoben und später ein Fundament gegossen. Bagger, Kräne, Lastwagen und kleinere Geräte sind die üblichen Maschinen, die dabei zum Einsatz kommen.

Gewaltige Erdbohrer werden eher selten gesichtet. Auch im Straßen- und Gartenbau sowie bei Kanal- und Kabelarbeiten ist solch schweres Gerät eher ein untypischer Anblick.

Und für was sind die massiven Beton-Bauklötze, die wie Legosteine aussehen? Auch diese sind nicht gerade geläufig. Und die aufgeschüttete Rampe? Das alles ist verborgen hinter einem Bauzaun, der nur so vor Warnhinweisen strotzt.

Die Baustelle ist durch einen Zaun gesichert. | Bild: Fröhlich, Jens

Selbst unmittelbare Nachbarn wussten bislang nicht, was es mit der Baustelle auf sich hat, die seit einigen Wochen in der Lantwattenstraße zu sehen ist.

Lediglich einige Bauzaun-Aufschriften, vermutlich von der ausführenden Firma, geben einen groben Hinweis darauf, was hier gemacht wird.

Warnhinweise und Werbebotschaften verhindern freie Sicht auf die Baustelle. | Bild: Fröhlich, Jens

Der SÜDKURIER war neugierig und hat bei der Bahn nachgefragt, die für die Baustelle verantwortlich ist. „Bei den Arbeiten handelt es sich um Vorbereitungen für die mit Fachbehörden abgesprochene Erneuerung des Untergrunds“, teilt eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage mit, was so viel bedeutet, dass der Untergrund mit schädlichen Stoffen belastet ist.

Villingen-Schwenningen Sachen gibt‘s: Im Schwenninger Moos sind Schatzsucher unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

„Dabei geht es um sogenannte Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW), die in der Vergangenheit für chemische Reinigungen und in der Industrie für die Entfettung und Reinigung von Werkstücken eingesetzt wurden“, so die Sprecherin weiter.

Chlorkohlenwasserstoffe Sie sind eine Stoffgruppe organischer Verbindungen mit einem Kohlenwasserstoff-Grundgerüst, bei dem einzelne oder mehrere Wasserstoff-Atome durch Chlor ersetzt wurden. Sie werden häufig in der Industrie eingesetzt, zum Beispiel in Pflanzenschutzmitteln, in der Kunststoffherstellung oder als Flammschutzmittel. Außerdem kommen sie als nicht brennbare organische Lösungsmittel, in Hydraulikölen und als Kältemittel zum Einsatz. Viele dieser Verbindungen sind schädlich für Mensch und Umwelt, einige sind mittlerweile sogar verboten.



-----------------------------

Der Boden werde an verschiedenen Stellen mit einem Spezialbohrgerät ausgebohrt, um den belasteten Bereich entsprechend einzugrenzen. „Die DB saugt während der Bohrungen Luft ab, um zu verhindern, dass schädliche Stoffe in die Luft gelangen.“

Villingen-Schwenningen Kommt hier ein ernsthafter Herausforderer für Bürgermeister Detlev Bührer? Das könnte Sie auch interessieren

Auch werde der ausgebohrte Boden entwässert und im Anschluss fachgerecht entsorgt. Sobald fest steht, welcher Bereich betroffen ist, soll der belastete Boden abgetragen werden.

Nur ein kleiner Bereich unter Verdacht

Wie die Sprecherin versichert, wird die Belastung nur auf einem kleineren Bereich vermutet. „Das betrifft nur einen Teil des umzäunten Bereichs“, so die Sprecherin. Die weiträumigere Absperrung habe vielmehr damit zu tun, genügend Platz für Maschinen und Material zu haben.

Welchen Zweck die Legostein-ähnlichen Betonelemente auf dem Gelände haben, dazu sagt die Sprecherin: „Sie werden dazu benutzt, Areale zu begrenzen, in denen das saubere Einbaumaterial gelagert wird.“

Schweres Bohrgerät kommt auf der Baustelle in der Lantwattenstraße zum Einsatz. | Bild: Fröhlich, Jens

Bei den schrägen Aufschüttungen soll es sich um Rampen für den Ver- und Entladeverkehr handeln. „Diese werden nach Abschluss der Maßnahme wieder entfernt.“ So auch der Bauzaun. Dieser soll voraussichtlich bis Mitte 2023 wieder abgebaut werden.

Herkunft unbekannt

Woher die Belastung genau stammt, sei nicht bekannt. Eine Möglichkeit ist, dass die CKWs einst in einem dort ansässigen Betrieb verwendet wurden und so ins Erdreich gelangten. Industriebetriebe siedelten sich früher gerne nahe des Schienennetzes der Bahn an.

Die jetzige Sanierung des Erdreichs habe aber kein aktuelles Bauvorhaben zum Anlass. „Es ist nichts Neues geplant“, so die Sprecherin abschließend.