Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr meldeten sich drei geschädigte Fahrzeughalter auf dem Polizeirevier in Schwenningen. Sie hatten ihre Fahrzeuge, einen Renault Megane, VW Polo sowie einen Mercedes Benz C 220, in der Hans-Sachs-/Karlstraße ordnungsgemäß geparkt. An allen drei Fahrzeugen wurde laut Polizei auf der rechten Fahrzeugseite jeweils ein Reifen zerstochen, sodass nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, sollen sich beim Polizeirevier Schwenningen, unter der Telefonnummer 07720 85000, melden.